В Украине больные гемофилией могут остаться без необходимых лекарств – эксперт

Киев. 14 августа. УНИАН. Больные гемофилией в Украине могут остаться без необхдимых лекарств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава правления Всеукраинского общества гемофилии (ВОГ) Александр Шмило.

Он выразил обеспокоенность тем, что закупки могут не состояться. «Закупки препаратов для больных гемофилией через международные организации невозможны. Потому что мы консультировались со Всемирной федерацией гемофилии (Канада) по вопросу международных закупок. Они же, в свою очередь, – с ЮНИСЕФ, ВООЗ и другими по поводу закупок факторов крови. Все сказали, что такие закупки невозможны. Хотя и заявлено, что будут закупки по программе детской гемофилии, у нас есть мнение, что этих закупок через международные организации не будет», - сказал Шмило.

По его мнению, закупки лекарств через международные организации не убирают коррупционную сооставляющую. «Сама коррупция закладывается не во время самих закупок, а закладывается в рабочих номенклатурных группах, когда Минздрав решает, что и сколько купить. Именно там закладывается коррупция, а уж кто и как закупит, не столь существенно. Международные организации абсолютно бесплатно это делать не будут. По нашей информации, эта работа стоит 15% от объема финансирования. Это «цивилизованная коррупция», которая стала более изворотливой и хитрой», - подчеркнул Шмило.

По его словам, в Европе гемофилия - проблема не медицинская, а социальная из-за стоимости лечения. «При адекватном лечении больные гемофилией могут жить полноценной жизнью и являются здоровыми людьми. В Украине же это заболевание приводит к тяжелой инвалидности. Из-за отсутствия лечения в 14 лет пациент имеет статус инвалида, дальше отсутствие социальной адаптации – без препаратов человек постоянно болеет. На сегодня, когда экономическое положение страны очень тяжелое, наша проблема зашла в тупик. Мы говорим, что идет полное игнорирование разумного распределения финансирования», - заявил Шмило.