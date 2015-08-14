З 12-ти часов 17 августа радио Кузьмы Скрябина планирует побить рекорд на самый длинный радиоэфир, проведя 65-часовой марафон памяти певца

Киев. 14 августа. УНИАН. Радио погибшего в ДТП Андрея "Кузьмы" Кузьменко S. R. A. K. A. (Свое Радио Андрея Кузьменко) планирует побить рекорд по самому продолжительному радиоэфиру, проведя 65-часовой марафон памяти певца, который начнется 17 августа в 12.00.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель и руководитель проекта Свое Радио Валерий Глейзер.

Он сообщил, что предыдущий рекорд принадлежит «Русскому радио» (Россия), в эфире которого продолжалось нон-стоп шоу в течение 60 часов.

Глейзер подчеркнул, что идея установления рекорда принадлежит еще Андрею Кузьменко и сейчас к ее реализации практически все готово.

Дата начала марафона определена не случайно, пояснил он: именно 17 августа – день рождения певца. По словам Глейзера, и ведущие марафона, гости – это друзья Скрябина и люди, которые с ним много общались. Ожидается, что они смогут рассказать интересные и до сих пор мало кому известные истории, в частности, из жизни певца и основателя радио Кузьмы Скрябина.

Ведущими эфира будут друзья Андрея Кузьменко – радиоведущие Юлия Карпова и Дмитрий Егоров. На эфир приглашены известные исполнители, которые общались и дружили со Скрябиным, среди них: группа «Пающие Трусы», «Дзидзьо», Владимир Бебешко, певцы Валерий Харчишин, Олег Собчук, Олег Лапоногов, Мария Бурмака, Ирэна Карпа и другие, а также поклонники творчества группы «Скрябин», родители Андрея, члены семьи и близкие друзья семьи Кузьменков.

За установлением рекорда будут наблюдать эксперты Национального реестра рекордов Украины, которые после его завершения в прямом эфире объявят официальный результат.

Во время установления рекорда будет вестись аудио- и видеотрансляция. Слушать эфир радио S. R. A. K. A можно по ссылке http://svoeradio.com/listen/Radio-S-R-A-K-A

Организаторы марафона также пообещали во время эфира много интересной музыки, которую в свое время собирал по миру во время гастролей и путешествий Кузьма Скрябин, а также презентовать слушателям новую песню, которая не была представлена широкому кругу публики.

Как сообщал УНИАН, 46-летний Кузьменко погиб утром 2 февраля 2015 г. в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области.