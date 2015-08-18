Следствие оккупированного Крыма сфальсифицировало доказательства по делу крымского активиста Александра Костенко

Киев. 18 августа. УНИАН. Следственные органы оккупированного Крыма сфальсифицировали доказательства по делу крымского активиста революции Достоинства Александра Костенко

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат Дмитрий Сотников.

Сотников рассказал, что Костенко получил приговор 4 года и два месяца заключения. При этом его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса России: хранение частей оружия и нанесение легкого вреда здоровью по политическим мотивам (речь идет о том, что во время революции Достоинства Костенко бросил камень в беркутовца в Киеве во время противостояний на Майдане Незалежности).

По словам адвоката, поскольку вторая статья предусматривает лишь исправительные работы, потому что российскому следствию не удалось доказать в суде, что беркутовец - представитель правоохранительных органов РФ, то следственные органы сфальсифицировали дело об оружии, чтобы посадить Костенко в тюрьму.

Костенко пояснил, что детали оружия - ствол - якобы нашли в доме Костенко в Симферополе, а разрешение на обыск (без санкции суда) якобы дал его отец Федор Костенко. Однако проверить это невозможно, потому что он исчез еще 3-го марта текущего года.

Также адвокат добавил, что вызывает сомнения и процедура отыскания в квартире ствола, и его документирование: что ствол принадлежит Костенко, что якобы подтвердил его отец. К тому же процедура его изъятия вызывает сомнения: "наша позиция - ствола вообще не было. Понятые в суде говорят, что ствола не было. Пакет с вещественными доказательствами, добытыми в ходе обыска, был распечатан при неизвестных обстоятельствах, и туда могли подложить все, что угодно".

Сотников добавил, что 26 августа должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы по делу Костенко в Верховном суде Крыма, где он будет добиваться оправдательного приговора.