Успешное решение проблем киевлян требует более активного взаимодействия депутатов с общественностью - депутат Киевсовета Александр Найденов

Киев. 18 августа. УНИАН. Депутат Киевского городского совета, член Постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Александр Найденов считает, что для успешного решения проблем местного уровня в столице, депутаты Киевсовета должны наладить совместную работу с представителями общественности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Как повысить эффективность решения актуальных вопросов киевлян? На примере сотрудничества жителей Голосеевского района и депутата Киевсовета Александра Найденова».

Депутат Найденов подчеркнул, что для решения проблемных вопросов людей необходимо, чтобы депутаты более эффективно сотрудничали с громадой. "Я вообще считаю, что только совместными усилиями можно довести и сделать какой-то успех в той или иной программе", - заявил Найденов, отметив, что в настоящее время существует большое количество проблем, которые требуют решения.

Вместе с тем, представители общественных организаций Голосеевского района выразили удовлетворение сотрудничеством с Найденовым в решении проблем района.

Общественные деятели отметили, что общими усилиями им удалось в Голосеевском районе столицы отстоять общеобразовательную школу для детей, расширить количество мест в детском саду и предотвратить попытку незаконной застройки земельного участка в районе.

Также, в ходе пресс-конференции депутат Александр Найденов отметил, что после проведенных дискуссий большинство депутатов Киевсовета считают, что в Киеве необходимо вернуть районные советы, но есть определенные силы, которые не видят в этом необходимости, потому что это не предусмотрено в бюджете.

"Сейчас этот вопрос в таком подвешенном состоянии, поэтому я считаю, что необходимо сегодня рассматривать этот вопрос в контексте программы децентрализации власти вообще", - отметил Найденов.

Депутат Найденов выразил надежду, что за два месяца до проведения местных выборов, возможно что-то удастся достичь по этому вопросу.