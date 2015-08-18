Начальник управления юстиции Черниговской области просит Гройсмана инициировать вопрос о лишении депутата Атрошенко мандата

Киев. 18 августа. УНИАН. Начальник Главного территориального управления юстиции в Черниговской области Юрий Власенко обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с просьбой проверить факты совмещения депутатской и бизнес-деятельности внефракционным народным депутатом Украины Владиславом Атрошенко и, в случае подтверждения этой информации, инициировать вопрос о лишении его депутатского мандата путем обращения в Высший административный суд Украины.

Об этом Власенко заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Хочу отметить, что Атрошенко является депутатом Верховного Совета VIII созыва, который избран от Черниговщины по 206-му округу. Более того, он в парламенте VII созыва входил во фракцию Партии регионов и голосовал за «диктаторские законы» 16 января... Сейчас он продолжает игнорировать действующее законодательство и Конституцию, занимаясь коммерческой деятельностью», - сказал он.

По словам Власенко, он направил председателю Верховной Рады информационный запрос по поводу того, обращался ли спикер в Высший административный суд с требованием о лишении Атрошенко полномочий народного депутата, поскольку, согласно Конституции, именно руководство парламента инициирует вопрос о лишении неприкосновенности и полномочий депутатов-совместителей.

«Мое письмо руководство Верховной Рады получило 3 августа. До 10 августа я должен был получить ответ на информационный запрос. На сегодня никакого ответа я не получил», - заявил Власенко.

Также Власенко сообщил, что после того, как он инициировал этот вопрос, один из местных телеканалов Чернигова начал транслировать сюжеты, в которых ставилась под сомнение деятельность Главного территориального управления юстиции в Черниговской области. В частности, по словам Власенко, в материалах журналистов телеканала говорилось о том, что непосредственно он заставлял работников управления сдавать средства на нужды участников антитеррористической операции.

«За весь период проведения АТО у нас было мобилизовано 14 человек. Соответственно, мы проводим и проводили работу по поддержке этих лиц и в целом по помощи бойцам на востоке. Кроме того, по поручению председателя Черниговской ОГА мы взяли под шефство семью погибшего героя АТО, жена которого воспитывает двух несовершеннолетних детей. Мы собираем в силу своих возможностей средства и помогаем.

Однако телеканал использовал этот факт в ином контексте и исказил информацию. Они захотели сделать сенсацию и подали информацию так, что я заставлял собирать средства и передавать их как для своего собственного обогащения. Это чушь!... Такое значительное внимание телеканала я расцениваю как психологическое давление, чтобы заставить меня прекратить работу по разоблачению народного депутата-совместителя», - отметил начальник управления.

При этом он подчеркнул, что будет продолжать свою деятельность по этому вопросу.

«Хочу публично заявить, что эту работу я при любых условиях останавливать не буду и доведу начатое до логического завершения. Мы будем дальше требовать от руководства Верховной Рады, обращаться в Генпрокуратуру, чтобы они проверили факты непосредственного совмещения народным депутатом Украины деятельности, которая связана с коммерческой, чтобы он понес ответственность», - подчеркнул Власенко.

В свою очередь координатор движения «STOP депутатскому произволу» Василий Федорчук отметил, что организация поддерживает подобные инициативы по разоблачению «именно тех народных избранников, которые пользуются депутатским иммунитетом и осуществляют координацию своих коммерческих предприятий».