Правозащитники намерены обратиться в Европейский суд по правам человека по вопросу дискриминации крымчан

Киев. 19 августа. УНИАН. Правозащитники и представители общественных организаций намерены обратиться в Европейский суд по правам человека по вопросу дискриминации прав жителей Крыма, приравненных к нерезидентам в рамках законодательства о создании свободной экономической зоны «Крым».

Об этом заявили правозащитники и представители общественных организаций на пресс-конференции в УНИАН, считая нормы закона о создании СЭЗ «Крым» и постановления Национального банка Украины №699 от 3 ноября 2014 года дискриминационными по отношению к крымчанам.

В частности, эксперт «Регионального центра прав человека» Сергей Заец сообщил, что его организация намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. «Мы еще попробуем обратиться в Верховный суд и надеемся, что он откроет производство. Если будет отказ в пересмотре дела, то сразу будет подано заявление в Европейский суд. Но в любом случае, если мы не получим в течение 6 месяцев, начиная с 30 июля, когда Высший административной суд рассмотрел это дело, какого-то решения, заявление будет направлено в Европейский суд», - сказал он, призывая всех «жертв» постановления НБУ объединиться.

Заец подчеркнул, что постановление дискриминирует права крымчан. «Мы надеемся, что постановление Национального банка №699 от 3 ноября 2014 года будет отменено. В настоящее время Верховный суд констатировал факт его несоответствия закону, то есть, отсутствие законных оснований для его принятия. Но даже отмена этого постановления не помешает нам обратиться в Европейский суд, поскольку вряд ли суд зайдет так далеко, чтобы признать факт дискриминации. Это уголовная ответственность. Если суды не признают дискриминацию, то за справедливостью мы в любом случае пойдем в Европейский суд», - добавил он.

Присутствующий на пресс-конференции глава общественной организации «Крымский центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» Андрей Щекун сообщил, что после принятия постановления были заблокированы все банковские счета его организации и его лично, и для решения этой проблемы понадобился месяц и многочисленные поездки в Николаев для перерегистрации. «Проблема не в постановлении Национального банка, а в сути закона о свободной экономической зоне. Преступного, по нашему мнению, закона, где четко прописано, что крымчане, проживающие на оккупированной территории, являются нерезидентами в своей стране. Мы обращались и к президенту Украины, и к Верховной Раде, проводили множество акций и круглых столов с законодателями. Все согласились, что закон нужно изменить, но никто и пальцем не пошевелил до сегодняшнего дня», - сказал он.

Участники пресс-конференции напомнили, что правозащитники пытаются решить проблему дискриминации крымчан с ноября прошлого года, и 1 сентября состоится рассмотрение дела в Киевском апелляционном административном суде, где должны быть учтены выводы Верховного суда о неправомерности постановления НБУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 27 сентября 2014 года вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и Севастополя.

Постановлением НБУ №699 от 3 ноября 2014 года Нацбанк приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны «Крым», к нерезидентам, а также запретил привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины.

Впоследствии, 18 декабря, НБУ отменил действовавшее с 3 ноября решение о признании нерезидентами для переселенцев из Автономной Республики Крым, проживающих на материковой части Украины.