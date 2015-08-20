В Киеве презентовали социальный ролик "Надежда есть" в поддержку беженцев в Украине

Киев. 20 августа. УНИАН. В Киеве официально презентован социальный видеоролик, который призван привлечь внимание государства к проблеме беженцев в Украине. Музыкальной основой для ролика стала известная песня украинской музыкальной группы «Mad Heads XL» "Надежда есть".

Презентовали социальный видеоролик в информационном агентстве УНИАН участники проекта, а именно: представители благотворительных организаций и фронтмен группы «Mad Heads XL» Вадим Красноокий.

В пресс-конференции, посвященной презентации видеоролика, приняли участие, в частности, правовой эксперт всеукраинского благотворительного фонда «Право на защиту», менеджер проекта «Адвокация и повышение потенциала правительства в сфере миграции» Дарина Толкач и директор благотворительного фонда «Рокада» Наталья Гуржий.

Организаторы социального проекта отметили, что в создании видеоролика приняли участие дети-беженцы из разных стран, представители малых народов, и у каждого из них есть свои традиции, культура, вероисповедание и обычаи. Отмечалось, что эти люди ожидают уважение своих прав, и каждый из них имеет право на место, где будет чувствовать себя в безопасности. «И есть надежда, что Украина станет именно таким безопасным местом», - пояснила Толкач.

По ее информации, сейчас в Украине насчитывается незначительное количество беженцев - официально около 4 тысяч человек. Юрист обратила внимание, что это люди, которые вынуждены были покинуть свою Родину из-за преследования, страха за свою жизнь и здоровье и которые надеются на защиту в нашей стране. В то же время, как отметила Толкач, здесь им уделяется незначительное внимание, несмотря на выбранный Украиной курс на евроинтеграцию и обязательства, которые страна взяла на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации и Планом введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Толкач, в частности, заявила о «большой проблеме» с получением статуса беженца. «Удовлетворенные заявления – они, фактически, являются математической погрешностью в общей цифре поданных заявлений. Поскольку из тысяч заявлений, поданных на получение статуса беженца, каждый год мы имеем цифру 20-28 удовлетворенных», - заявила Толкач.

Как обратила внимание Гуржий, ситуация у беженцев очень похожа на ту, в которой оказались переселенцы с востока Украины. «Но отличие в том, что социальная помощь для беженцев государством не предусмотрена, и вообще для них нет никаких льгот, есть только непонимание со стороны рядовых граждан и иногда ощущение, что они оказались в тупике... Мне трудно представить, как бы они здесь адаптировались, если бы не помощь международных организаций», - подчеркнула она.

При этом Гуржий заметила, что среди беженцев в Украине есть много талантливых художников, архитекторов, врачей, опытных фермеров, музыкантов и других специалистов, которые могли бы быть полезными государству. «У нас есть очень много примеров, когда беженцы, благодаря упорному труду, преодолевая всякие препятствия, изучая язык, начинали карьеру, открывали бизнес... Если помочь беженцам выжить, выучиться и найти работу, то страна получит благодарных граждан, которые умеют упорно работать, платят налоги и чувствуют себя украинцами. А их интернациональный опыт вносит разнообразие в нашу жизнь», - отметила представитель благотворительного фонда.

Ярким примером среди детей беженцев Гуржий назвала 16-летнего парня, который вместе с семьей вынужден был бежать из Афганистана и попросить убежища в Украине. «Он уже два года как побеждает на всех чемпионатах по боксу и получает только золотые награды. И его мечта - это стоять на пьедестале под гимн Украины на международных соревнованиях, защищая честь нашего государства. Для этого нужно очень мало – получить гражданство Украины», - подчеркнула она.

По словам Толкач, искатели убежища в нашей стране годами ждут рассмотрения своих дел о получении гражданства. Она отметила, что есть случаи, когда люди по 10-18 лет находятся в процессе оформления гражданства. По словам Толкач, лишь единицы из числа беженцев получают украинское гражданство.

В свою очередь, фронтмен группы «Mad Heads XL», комментируя участие в проекте, отметил, что «как гражданину Украины, мне важно понимать, что я живу в цивилизованной стране, которая уважает права человека независимо от его происхождения». «Этот видеоролик – достойный вклад в процесс становления толерантного общества нашего государства», - сказал певец.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/59197