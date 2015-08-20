Киев. 20 августа. УНИАН. В Киеве презентовали книгу "Герои современной Украины", в которой собраны небольшие рассказы о людях, творящих современную историю государства в армии и в тылу.

Издание было презентовано сегодня в информагентстве УНИАН.

Как отметил директор Центра исследований армии, конверсии и вооружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак, которой принимал участие в подготовке сборника, "это проект, посвященный вниманию и уважению тех людей, которые творят нашу победу, это проект для подкрепления украинской самоидентификации. Здесь представлены люди, которые не только находились на передовой, но и те, кто создает оружие, обеспечивает информационное поле, национальную культуру".

По словам Бадрака, сборник нужен не только украинцам, но и россиянам.

"Мы считаем, что книга попадет и в Россию, и надеемся, что россияне поймут, что украинцы - другой народ, а не некая "хунта", что целый народ борется за свою страну", - сказал Бадрак.

Он также добавил, что книгу будут распространять среди бойцов в зоне АТО, «чтобы бойцы знали, что общество о них заботится».

«Кроме того, эта книга поможет воспитывать новых героев», - добавил он.

Бадрак отметил, что книга издана тиражом одна тысяча экземпляров, но уже есть предварительные договоренности об издании еще тысячи экземпляров.

В свою очередь, руководитель Лаборатории анализа личности ЦИАКР, автор книги Дмитрий Козлов отметил, что в современном информационном поле, как ни странно, еще в значительной степени поддерживается мифологема о героях едва не 40-х годов.

"В то же время герои, которые рождаются сегодня, - о них говорят достаточно мало, серьезными исследованиями по ним не занимаются. Надеемся, что этот проект подтолкнет ко многим другим аналогичным. Надеемся, что эта книга будет не последней", - сказал Козлов.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/59202