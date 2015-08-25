Активисты и народные депутаты представили законопроект об обеспечении избирательных прав переселенцев

Киев. 25 августа. УНИАН. Общественные активисты и народные депутаты представили законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения избирательных прав внутренне перемещенных лиц».

Как сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, соответствующий законопроект №2501а-1 зарегистрирован в Верховной Раде несколько дней назад.

Инициаторами данного законопроекта являются представители ОПОРЫ, Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», «Восток SOS» , "Крым SOS" и группа народных депутатов.

«Наша инициатива определяет, что политические права граждан Украины, которые, согласно Конституции, равны перед законом, должны быть сохранены и реализованы во время местных выборов. В Украине есть более 1 миллиона 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые интегрируются в территориальные громады, где они постоянно проживают и, соответственно, их интересы нужно представлять в органах местного самоуправления. Мы считаем, что более 5% граждан избирательного возраста не должны быть отброшены. Несмотря на международные стандарты, которыми мы руководствуемся, на Конституцию Украины, права этих граждан должны быть защищены во время местных выборов... Мы понимаем, что есть очень серьезное противодействие этому, но надеемся, что ВР откроет глаза и будет руководствоваться Конституцией, а не интересами отдельных субъектов избирательного процесса», - подчеркнула она.

В свою очередь аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул, что авторский коллектив во время подготовки законопроекта руководствовался международными стандартами относительно политики в сфере внутреннего перемещения, которые утверждены ООН, содержатся в рекомендациях ПАСЕ, Комитета министров Совета Европы.

Он отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О местных выборах», «О Государственном реестре избирателей» и «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

«В законе о местных выборах, мы, в частности, предлагаем определить, что принадлежность к территориальной громаде определяется не только зарегистрированным местом жительства, но и адресом фактического проживания внутренне перемещенной лица, но при условии, если оно изменило избирательный адрес в соответствии с требованиями закона о государственном реестре избирателей. То есть, каждое внутренне перемещенное лицо, являющееся избирателем, согласно нашим предложениям, будет иметь право в определенный срок – за 15 дней до дня голосования на общенациональных и местных выборах, обратиться в органы ведения реестра по месту фактического проживания, подать лично заявление с просьбой изменить избирательный адрес, и, собственно, после смены этого адреса человек может претендовать на то, что он реализует свое право голосовать», - пояснил Клюжев.

В то же время законопроектом предусмотрено, что избиратель лично подает заявление, прилагает к нему копию справки о взятии его на учет как внутренне перемещенного лица и просит в заявлении определить свой новый избирательный адрес по адресу фактического проживания. «Орган ведения государственного реестра проводит проверку действительности справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица путем обращения в орган, который зарегистрировал это лицо, и принимает решение об изменении избирательного адреса», - добавил он.

В то же время, по словам Клюжева, законопроектом устанавливаются определенные ограничения относительно повторного изменения избирательного адреса. «Мы предлагаем, чтобы избиратель, который является внутренне перемещенным лицом, которое изменило избирательный адрес, в соответствии с нашими предложениями, могло повторно обращаться с заявлением не ранее чем через 365 дней после дня внесения изменений в реестр избирателей. При этом во время внеочередных, промежуточных, повторных, общенациональных и местных выборов, повторная смена избирательного адреса таким избирателем будет невозможна, для того чтобы не допустить определенных необоснованных и частых изменений избирательного адреса», - пояснил аналитик ОПОРЫ.

В то же время один из соавторов законопроекта, народный депутат Сергей Тарута отметил, что данный законопроект решил бы все проблемы внутренне перемещенных лиц, которые связаны с голосованием.

«Мы считаем, что на сегодняшний день нет ни одной причины, из-за которой эти граждане должны быть лишены конституционных прав. ...Я ожидаю, что работа в парламенте будет активной и мы все-таки убедим парламентское большинство принять этот проект закона, чтобы эти люди пришли на выборы и не были лишены конституционных прав, потому что это дискриминация», - подчеркнул он и выразил надежду, что в середине сентября депутаты проголосуют за зарегистрированный законопроект.

Народный депутат Украины Анна Гопко, которая также является одним из авторов данного законопроекта, подчеркнула, что нужно помочь внутренне перемещенным лицам чувствовать себя активными гражданами внутри страны. «Это задача государства - помочь активной части внутренне перемещенных лиц, которые сами придут и принесут заявления, что они хотят взять ответственность за территориальную громаду, где сейчас они проживают... Через предоставление такого права мы покажем, что Украина демократическая, не боится собственных граждан и власть является ответственной, предоставляя это право и помогая внутренне перемещенным лицам брать на себя ответственность», - подчеркнула она.

В свою очередь исполнительный директор Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» Сергей Ткаченко отметил, что обеспечение права голоса внутренне перемещенных лиц – вопрос не столько организации избирательного процесса, сколько стратегии развития Украины. «Обеспечение конституционного права людей голосовать на местных выборах не требует дополнительных ресурсов от государства. Вместе с тем это фактор, который может стать важным инструментом для единения страны», - сказал он.