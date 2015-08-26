В Киеве презентовано учебное пособие по патриотическому воспитанию детей старше 9 лет

Киев. 26 августа. УНИАН. В Киеве презентовано учебное пособие по патриотическому воспитанию «Курс юного патриота» для детей старше 9 лет, состоящее 9 книг, выход каждой из которых планируется к каждому следующему учебному году. Пока тиражом 1 тыс. экземпляров издана первая книга серии.

Представили «Курс юного патриота» на пресс-конференции в УНИАН авторы и участники проекта: автор пособия - практикующий психолог Максим Колесниченко, а также директор издательства «Креативная группа 64» Анастасия Ищенко, куратор программы «Я – юный патриот» Леся Шавловская.

По словам Колесниченко, пособие уже получило все необходимые разрешения, прошло через все квалификационные комиссии и на сегодняшний день имеет статус «Одобрено для использования в средних общеобразовательных школах». Оно может использоваться как в школе, так и в кружковой работе, во внешкольной.

«Его первоначальная цель, скорее, воспитательный час. Учителя, которые захотят работать по материалам этого курса, могут использовать эти материалы и на уроках для 3-го класса, прежде всего, иногда для 4-го, иногда даже 5-го, если темы созвучны», - сказал автор, отметив, что каждая часть этого учебного пособия имеет воспитательную составляющую.

По объяснению психолога, методология программы курса основана на принципах терапевтической работы с психологическими травмами учащихся 3-11 классов, которые являются причиной их протестного поведения и личной социальной дезориентации.

Колесниченко отметил, что курс отходит от советских стандартов патриотического воспитания как идеологической выучки. Взамен он предлагает диалогический подход, основанный на ценностях и интересах детей соответствующего возраста.

С нового учебного года «Курс юного патриота» будет введен в учебный процесс одной из киевских общеобразовательных школ.

Как сообщила Шавловская, 31 экземпляр 1 сентября будет торжественно передан ученикам общей специализированной школы №200 им. Василия Стуса, где курс начнут вводить в учебный процесс.

Присутствующий на пресс-конференции директор Института социологии, психологии и социальных коммуникаций НПУ им. Драгоманова Владимир Евтух, в свою очередь, сообщил, что одновременно в университете начнут преподавать новый курс для будущих учителей, который будет поддерживать внедрение «Курса...» в украинских школах.

В частности, предмет «Генетическая информация в социальных коммуникациях» будет знакомить студентов старших курсов с психотерапевтическим направлению «Терапия рода», которая является теоретической основой «Курса юного патриота».

Как сообщила Ищенко, сейчас пособие все заинтересованные могут заказать и купить на официальной странице издательства «Креативная группа 64». По ее словам, сейчас проводятся переговоры с магазинами по реализации в стационарных точках продажи этих книг. Издательство, в случае заказа, готово напечатать пока еще 5 тысяч экземпляров первой части «Курса юного патриота».

УТОЧНЕНИЕ

В первоначальной версии текста этого релиза было ошибочно указано, что пособие «Курс юного патриота» «имеет статус Министерства образования и науки «одобрено для использования в средних общеобразовательных школах».