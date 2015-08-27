Защита Януковича обратится в ЕСПЧ в случае отказа суда рассмотреть кассацию на решение о заочном осуждении их подзащитного

Киев. 27 августа. УНИАН. Сторона защиты подала кассацию на отказ Апелляционного суда Киева рассмотреть жалобу на решение Генеральной прокуратуры о начале процедуры заочного осуждения экс-президента Украины Виктора Януковича и готова обратиться в Европейский суд по правам человека, если суд не удовлетворит ее.

Об этом адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"На сегодняшний день защитой была подана кассационная жалоба на заочное осуждение Януковича. Если Печерский суд отказался выслушать Януковича в режиме видеоконференции, то суд второй инстанции вообще отказал в рассмотрении жалобы по существу.

Мы имеем надежду, что Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел примет законное решение. Если нет - после этого будет подготовлена жалоба в Европейский суд по правам человека", - сказал Сердюк.

Отвечая на вопрос, будет ли Янукович исполнять решение суда, адвокат сказал: "Я надеюсь, что в Украине когда-нибудь заработает суд и обвинительные приговоры по делам, где нет доказательств, не будут выноситься".

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения.

Позже защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании.

11 августа Апелляционный суд Киева отказал в рассмотрении жалобы адвокатов Януковича на решение ГПУ о заочном осуждении их подзащитного.

По данным начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, в отношении Януковича всего открыто 5 уголовных производств: о причастности к преступлениям во время Майдана (это организация превышения работниками правоохранительных органов своих полномочий, что привело к тяжелым последствиям, в том числе гибели людей); создание преступной организации; организация завладения лесными угодьями Сухолучье, а также зданиями с землей резиденции «Межигорье»; завладение бюджетными средствами на создание специальной телекоммуникационной линии спецсвязи для органов государственной власти.