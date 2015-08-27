Янукович остается гражданином Украины, фактический адрес его проживания в России будет предоставлен следствию сегодня - адвокат

Киев. 27 августа. УНИАН. Бывший президент Украины Виктор Янукович остается гражданином Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк на пресс-конференции относительно уголовных производств против Януковича.

«Янукович остается гражданином Украины», - заявил адвокат.

Также он сказал, что адрес, который фигурировал в официальных документах, был указан следствием неверно. Речь идет об Оболонской набережной, но в документах следствия был неверно указан номер дома и квартиры, отметил Сердюк.

«На сегодняшний день Янукович обратился с официальным заявлением о том, что корреспонденцию о вручении процессуальных документов необходимо присылать в адрес нашего адвокатского объединения. Во-вторых, Янукович сегодня сообщит следователю адрес своего реального места жительства в Ростове-на-Дону», - заявил адвокат.

Как отметил адвокат, этот адрес проживания Януковича, по которому может прибыть следователь и провести следственные действия, будет предоставлен сегодня после обеда.

Сердюк просит общественность и СМИ помочь обеспечить прибытие следователя по данному адресу для проведения соответствующих следственных действий с Януковичем.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения.

Януковича на 11 августа вызывали на допрос в ГПУ, однако тот предложил Генпрокуратуре Украины провести следственные действия на территории России.

В то же время начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подчеркнул, что для того, чтобы провести следственные действия на территории России, нужно иметь разрешение этой страны. «РФ на наш запрос о задержании и экстрадиции Януковича ответа не предоставила и на напоминания тоже не ответила, поэтому мы не можем проводить какие-либо следственные действия на территории России, поскольку она даже не подтвердила, что Янукович находится у них на территории», – сказал он.

«Адвокат знает о требованиях этого законодательства и, заявляя о том, что «приезжайте и допрашивайте», сознательно понимает, что это невозможно», - отметил он.