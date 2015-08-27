Министерство образования представило продукты украинских IT-компаний для интерактивного обучения школьников

Киев. 27 августа. УНИАН. Украинские IT-компании запустили базу электронных учебников E-pidruchnyky.net, программу для управления финансами класса parcon.com.ua и проект интерактивного обучения школьников "Умный ребенок", сообщил на пресс-конференции в УНИАН министр образования Украины Сергей Квит, представляя эти продукты.

"Сегодня мы презентуем три инновационных проекта, и я надеюсь, что такие проекты со временем будут играть все более важную роль в нашей системе образования. ... Мы как министерство поддерживаем такие проекты. Они необходимы как пользователям, школьникам и их родителям, а также компаниям, которые развивают такие технологии", - сказал министр.

Как сообщил присутствовавший на пресс-конференции директор компании "Е учебники" Игорь Каплаушенко, электронные копии учебников на ресурсе E-pidruchnyky.net имеют функцию полнотекстового поиска, добавления закладок, заметок и других возможностей полноценной работы с текстом. По его словам, средняя стоимость учебника составляет 25 грн.

"Сегодня мы делаем цифровые копии учебников. В следующем году мы будем сотрудничать с издательствами, чтобы к этому контенту они добавляли также интерактивные и мультимедийные фрагменты, и это уже будет качественно новый вид учебника для школы", - ответил Каплаушенко.

Как сообщил директор мультимедийного издательства "Розумники", разработчика программы игрового обучения "Умный ребенок", Александр Кохан, проект уже утвержден Министерством образования и был разработан совместно с государственными институтами и компаниями "Майкрософт Украина" и "Интел Украина".

"Проект "Умный ребенок" рассчитан в первую очередь на учеников и учителей, а потом уже идет администрация, научное сообщество и другие. ... Проект разработан в формате обучающих игр, для использования на планшетах", - сказал он.

В свою очередь руководитель отдела по работе с учреждениями образования и науки компании "Майкрософт Украина" Ольги Свириденко отметила, что эксперимент был начат еще в прошлом году, но уже показал свою эффективность.

"Этот эксперимент показал результаты, что дети, обучаясь, не задумываются, что они находятся в учебном процессе, играют и достигают больших результатов. Поэтому этот проект получил большую поддержку как со стороны родителей, так и учителей младших классов", - подчеркнула она.

В то же время исполнительный директор компании "Софтлист", разработчика программы для управления финансами класса parcon.com.ua, Дмитрий Козяревич отметил, что данная программа - это удобный и простой способ удаленно вести учет средств, которые собираются на потребности класса.

"Идея ParCon (parcon.com.ua) состоит в том, чтобы предоставить родительским комитетам электронную систему для прозрачности использования средств в школах, классах и детсадах", - отметил Козяревич, добавив, что разработчики добились, что программа является «простой и бесплатной».

Как сообщал УНИАН, ранее в Администрации президента сообщили, что в 2015 году все школьники будут обеспечены учебниками на бесплатной основе.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/59398