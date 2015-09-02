Принятие закона о государственном финансировании партий положит конец теневому обороту партийных денег - депутат

Киев. 2 сентября. УНИАН. Принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции» (№ 2123а) позволит внедрить прозрачное финансирование партий, прежде всего парламентских.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил один из авторов соответствующего законопроекта, народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко.

По его словам, рассмотрение законопроекта во втором чтении должно состояться во второй половине сентября, но не все политические силы готовы его поддержать: "Я имею большие сомнения, что, например, партия Олега Ляшко будет голосовать, поскольку она в свое время настаивала, чтобы из коалиционного соглашения изъяли пункт о финансировании политических партий из госбюджета".

В то же время депутат отметил, что этот законопроект - из пакета антикоррупционных законопроектов, которые Украина обязалась принять в рамках плана действий по введению безвизового режима с ЕС.

Он также напомнил об основных положениях законопроекта, который, в частности, предусматривает, что государственное финансирование получат партии, преодолевшие 3-процентный барьер. Сумма бюджетных средств, которые будут выделяться в год на эти партии, при нынешнем размере минимальной заработной платы, на базе которой она рассчитывается, составляет 440 млн грн, то есть, из расчета на одного гражданина Украины - 1 гривня в месяц, сказал Лещенко.

К тому же, законопроект вводит контроль над частными средствами - источником финансирования партий, а анонимные взносы, как и финансирование юридическими и физическими лицами-нерезидентами, будет запрещено, подчеркнул Лещенко.

Также законопроект предусматривает мониторинг финансирования политсил, то есть, если студент сделает взнос в партийную кассу в десятки тысяч гривен, то у партии и такого ее спонсора будут проблемы, отметил депутат.

В свою очередь руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран отметил, что "законопроект ограничивает взносы. Для физлиц это 100 МЗП в год, для юридических - 400. И они должны будут доказать свою способность делать взносы. То есть, если вы внесете 1 тыс. грн при декларации в 30 тыс., то вопросов к вам не возникнет, а если студент внесет 10 тыс. грн, а его годовой доход – 15 тыс., то он будет иметь большие проблемы с Национальным антикоррупционным бюро, с агентством по вопросам предотвращения коррупции. Так же, как и профинансированная им партия".

Как сообщал УНИАН, законопроект, который предусматривает введение с 2017 года государственного финансирования политических партий, Верховная Рада приняла в первом чтении 16 июля.