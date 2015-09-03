Украинская зерновая ассоциация призывает власти не допустить смену руководства в Минагропроде

Киев. 3 августа. УНИАН. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призывает власти не допустить очередную смену руководства в Министерстве аграрной политики и продовольствия, поскольку частые кадровые перестановки негативно влияют на развитие сельского хозяйства в стране, заявил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко на пресс-конференции в УНИАН.

«Когда у нас смотришь парламент и прочее, начинают люди кричать, что нужно всех опять поменять. У меня вопрос: доколе это будет продолжаться? Опять всех поменять?.. У нас идет эффективная работа (с Минагропродом – УНИАН), и я считаю, что эту работу нужно продолжать», - сказал он.

Клименко сообщил, что общественные сельскохозяйственные организации сегодня удовлетворены результатами работы Минагропрода. Вместе с тем он отметил, что министерство, как и любая организация, не сможет эффективно функционировать при частой смене руководства.

При этом присутствовавший на пресс-конференции политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заметил, что министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко не рискует потерять должность.

«Павленко сохранит свою должность. Из зоны риска отставки он вышел», - сказал политолог.

По его словам, Павленко останется при должности благодаря формированию штата из молодых специалистов и отсечению ненужных контролирующих структур, а также политике диверсификации внешнеэкономических партнеров Украины. В частности, за время работы министерство увеличило экспорт аграрной продукции в США на 36%, Азию – на 10%, Европейский Союз – на 6%. Это положительно сказывается на международных отношениях Украины, подчеркнул Карасев.

«Это очень важно, потому что политическое партнерство должно иметь экономическое основание. На чистой политике внешнеэкономические и дипломатические связи не будут иметь длительного эффекта», - сказал он.

В свою очередь Клименко позитивно оценил подготовленную Минагропродом Стратегию развития сельского хозяйства на 2015-2020 годы, которая является детальным планом работы аграрного сектора. По его словам, такой документ поможет привлечь инвестиции со стороны международных финансовых институций.

«Вы пойдите в Мировой банк, в Международную финансовую корпорацию, в американский Эксимбанк и попросите у них денег на что-то для государственной программы или для частного бизнеса. Первое, о чем вас попросят, показать документ, какая программа работы вашего сектора на ближайшие пять лет», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реализации плана по децентрализации власти и реформы государственной службы намерен в сентябре представить Верховной Раде новый состав Кабинета министров, новую структуру правительства и структуру областных государственных администраций. Новый состав Кабмина будет предложен парламентской коалиции исходя из оценки деятельности каждого министра.

Верховная Рада назначила Павленко на должность министра аграрной политики и продовольствия 2 декабря 2014 года по квоте фракции «Самопомич». До Павленко с 27 февраля 2014 года эту должность занимал Игорь Швайка.