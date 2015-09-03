Эксперты подчеркивают необходимость налаживания коммуникации между властью и жителями востока Украины

Киев. 3 сентября. УНИАН. Эксперты подчеркивают необходимость развития коммуникации между центральной украинской властью и жителями Донецкой и Луганской областей для предотвращения насильственных конфликтов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Украинская миротворческая школа – первый год работы» сказали координаторы этой школы.

Координатор по Луганской области и Приазовью Игорь Семиволос отметил, что миротворческая школа пытается способствовать предотвращению и трансформации насильственных конфликтов в приграничных районах Украины. Миротворческая школа к своей работе привлекает активистов, проживающих на приграничных территориях и знающих специфику своих регионов.

Семиволос рассказал о ключевых проблемах Луганской области, которые порождают конфликты и могут иметь насильственный характер.

Как отметил координатор, одной из ключевых проблем Луганской области является проведение местных выборов. “На сегодняшний момент ключевой задачей является улучшение качества местной власти в этих регионах и увеличение количества проукраинских активистов в органах местной власти. Это сверхсложная задача, и я думаю, что если центр не будет обращать внимания на это, то, очевидно, эти местные выборы могут состояться очень конфликтным способом, и в том числе насильственным способом”, - отметил Семиволос.

По его словам, миротворческая школа пытается работать с кандидатами в депутаты для недопущения конфликтов и активизировать проукраинское население, чтобы оно пришло на выборы. При этом, сказал координатор, среди жителей Луганской области растет разочарование во власти из-за нерешенности многих проблем.

Также важное значение имеет развитие отношений между украинскими военными и местным населением. Семиволос отметил, что миротворческая школа пытается обеспечить лучшее взаимодействие между военными, местными властями и населением. Он сообщил, что на севере Луганской области есть случаи, когда проукраинское гражданское общество активизировалось после появления украинских военных, что стимулировало граждан объединяться и создавать волонтерские организации. По его убеждению, армия играет серьезную роль в формировании украинской идентичности на востоке Украины.

В свою очередь, координатор по Донецкой области Наталья Зубарь подчеркнула важность работы миротворческой школы в противодействии информационной войне на Донбассе. Она рассказала о негативном влиянии на жителей Донецкой области событий в Киеве, как в случае столкновений возле Верховной Рады 31 августа. “К сожалению, произошедшее радикализует людей и будет радикализовать дальше”, - подчеркнула Зубарь.

По ее словам, жители востока находятся под сильным влиянием гибридной войны, что имеет психологические последствия. Зубарь считает, что необходимо предпринимать усилия, чтобы снять высокий уровень ненависти. Она заявила, что административная реформа в виде децентрализации создает напряженность, которая может перерасти в конфликт.

“С другой стороны, есть совершенно реальные проблемы с тем, что люди не вовлечены, особенно люди, проживающие там, в Донецкой и Луганской областях, и военные, которые там стоят, в диалог о будущем Луганской и Донецкой областей. Имеется в виду - оккупированных территорий. Они чувствуют себя отстраненными от процесса принятия решений, и поэтому им очень легко в головы вложить что угодно, любые объяснения, что там (в Киеве - УНИАН) происходит”, - отметила Зубарь.

По ее словам, как среди военных, так и среди населения востока Украины распространенным является ощущение предательства со стороны украинской власти. В этой связи она подчеркнула, что развитием и поддержкой стратегической коммуникации с населением центральная и местная власти не занимаются вообще.

Зубарь утверждает, что сообщения, которые центральная власть направляет в Донецкую и Луганскую области, до людей не доходят. “Конфликтный потенциал темы административной реформы и децентрализации очень большой. Почему? Те, кто не хочет, вообще не понимает, что это такое, и у них нет никаких каналов получить какую-то одну информацию. Мало того, что люди не хотят этого слышать, они воспринимают любые мессиджи, искажающие целостную картину. Я могу вам сказать, что содержание конституционного процесса и изменений в Конституцию, которые были проголосованы, понимают, возможно, единицы в Донецкой области... Содержание Минского процесса вообще никто не понимает”, - заявила Зубарь.

По ее убеждению, “конфликтный потенциал темы децентрализации и особого статуса настолько велики, что могут происходить любые кровавые события”.

Зубарь считает, что на Донбассе нельзя создать одну модель местного самоуправления из-за специфики городов и районов с учетом их статуса в Донецкой и Луганской областях. “Нельзя на все те города накинуть одну модель местного самоуправления. Это просто не получится по разным причинам, хотя бы по историческим - как возникала эта область, как возникали статусы этих городов и тому подобное. И когда сверху пытаются навязать какую-то модель общую для всего, люди сопротивляются, и сопротивляются люди разные, как патриотически настроенные, так и вчерашние регионалы”, - сказала она.