В Минюсте заявляют о случаях коррупции в органах власти при проведении люстрации

Киев. 3 сентября. УНИАН. Председатель Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявляет о случаях коррупции в органах власти при проведении люстрации.

Об этом Козаченко сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Когда мы говорим о законе об очищении власти, я хочу, чтобы вы поняли, что он определяет очень четкий критерий людей, которым запрещен доступ к государственной службе. Они не смогут туда вернуться, но вопрос в том, что мы не видим справедливых кадровых назначений людей, которые являются высоконравственными. Более того, есть позорные случаи саботажа по люстрации», - сказала Козаченко.

По ее словам, некоторым чиновникам необходимы «свои люди на конкретных должностях, чтобы обеспечить соответствующие решения».

«У нас 45 млн человек. Неужели в нашей стране настолько кадровый голод, что мы нуждаемся в тех людях, которые уже в этой системе себя проявили?», - заявила Козаченко.

В свою очередь народный депутат (фракция «Народный фронт») Виктор Романюк отметил, что глобальная проблема заключается в том, что не созданы механизмы, которые бы стали фильтром между обществом и государством. «Таким фильтром в цивилизованном государстве должен быть суд... В связи с тем, что мы столкнулись с фактом массовой реабилитации преступников в мантиях, мы имеем тех же людей, которые выносили те же решение и по Януковичу, и в Конституционном Суде, и в Высшем совете юстиции. Они либо покупали места, либо за счет патроната своих вассалов садились в эти кресла. Сейчас они так же сидят в этих же креслах и именем Украины выносят те же решения»,- сказал Романюк.

По его убеждению, апеллировать сейчас можно только к гражданскому обществу.

Народный депутат (внефракционный) Виталий Куприй, в свою очередь, отметил, что люстрация, которая сейчас проводится, не решает проблемы. «Мы считаем, что система должна быть демонтирована, что люстрация должна быть более решительной, более действенной, и именно поэтому мы предлагаем после демонтажа загрузить систему новыми людьми»,- сказал Куприй.

По его словам, для этого надо у нас должна быть политическая воля, а на сегодняшний день наблюдается противодействие системы этому процессу.