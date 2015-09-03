Гендиректор "1+1 медиа" предлагает Госкино штрафовать телеканалы за недостоверную информацию о годе производства российских фильмов

Киев. 3 сентября. УНИАН. Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко предлагает Государственному агентству Украины по вопросам кино и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телеканалы за предоставление недостоверной информации о годе происхождения российских фильмов.

Об этом Ткаченко сказал в УНИАН на круглом столе на тему: «Изменения в законодательство как движущий фактор развития украинского кинопроизводства».

На круглом столе представители украинских медиагрупп с участием руководства Госкино и Нацсовета по телерадиовещанию рассмотрели существующие проблемы в отношении эффективности принятых ранее законов относительно показа продукции кинопроизводства на украинских телеканалах. Участники круглого стола отмечали, что отдельные украинские каналы демонстрируют в своих эфирах российские кинопродукты 2014 и 2015 года производства, которые действующим законодательством запрещены для показа, но эти каналы в обход законодательства в документах указывают, что эти фильмы были произведены ранее 2014 года. Поэтому встала проблема определения года производства фильма. В частности, действующее законодательство оперирует понятием «года производства», тогда как не существует формального и легкого для проверки критерия для определения этого показателя. Таким образом, возникла необходимость внести изменения в действующее законодательство, согласно которым российские сериалы и фильмы будут запрещаться не по году изготовления, а по году первого обнародования (по копирайту).

Генеральный директор «1+1 медиа» сообщил, что уже по поводу показа отдельными каналами российских фильмов 2014 и 2015 года изготовления были обращения в Государственное агентство Украины по вопросам кино и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«К нам уже обращаются российские производители, которые говорят об этой лазейке в законе: “какой год производства вам указать?”. В принципе, сделать цепочку документов - большого ума не нужно. И в дальнейшем это вопрос к совести каналов, которые будут подавать эти проекты в Госкино о выдаче удостоверения», - отметил Ткаченко.

Он рассказал, что в дальнейшем вся ответственность возлагается на Госкино. “Это самая интересная история, потому что речь не идет об Интернет, а о здравой логике. Единственное, чем сейчас могут руководствоваться в отсутствие законодательства, это трезвой логикой и ответственностью государственных чиновников”, - убежден Ткаченко.

В этой связи он отметил, что, по его мнению, “к сожалению, эти каналы и будут продолжать эту историю, что порождает совершенно неадекватную конкуренцию между украинскими каналами, которые производят собственный продукт и показывают согласно закону продукцию, и теми, кто продолжает показывать российские сериалы разных других годов выпуска, 2014 и 2015 годов”, - подчеркнул Ткаченко.

Ткаченко считает, что Нацсовет или Госкино за предоставление недостоверной информации могли бы накладывали штрафы на такие телеканалы. “Должны быть действенные меры, там штраф, например, 100-200 тыс. грн за предоставление недостоверной информации, так, чтобы отбить желание вводить в заблуждение и ответственных людей, и, собственно говоря, зрителей”, - подчеркнул он.

При этом он отметил, что зарегистрированный законопроект народного депутата Николая Княжицкого о балльной системе (проект закона № 2436а "О внесении изменений в Закон Украины "О кинематографии" относительно определения страны-производителя фильма") решает как минимум проблему определения происхождения продукта, к примеру фильм, снятый государством-агрессором, европейскими странами, Украиной или это совместное производство.

Кроме того, он сообщил, что по поводу того, как действовать в дальнейшем, было проведено обсуждение по вопросу копирайта, то есть времени выхода продукта в эфир. Ткаченко отметил, что “сочетание принципа копирайта вместе с балльной системой определения продукции и дает ту законную возможность, при которой можно было бы уже контролирующим органам, и Госкино, и Нацсовету руководствоваться в определении нарушителей”.