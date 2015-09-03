"Оппозиционный блок" и "Самопомощь" преодолевают 5% барьер на выборах в горсовет Харькова - результаты сопроса

Киев. 3 сентября. УНИАН. Если бы местные выборы проходили в последних числах августа, то в городской совет Харькова наверняка прошли бы две политические силы - «Оппозиционный блок» и «Объединение «Самопомощь».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН эксперт, социолог Леонард Левицкий, представляя результаты опроса, проведенного Киевским центром политического и экономического анализа.

«Эти две политические силы однозначно преодолевают 5-процентный проходной барьер», - сказал Левицкий. Так, за «Оппозиционный блок» точно проголосовало бы 24,1% харьковчан, 17% рассмотрят такую возможность. За «Самопомощь» проголосовали бы 6,2% харьковчан, 25,6% рассмотрят возможность голосования. Далее идут четыре партии, результат которых близок к 5%.

По словам Левицкого, эти партии уже имеют сформированный электорат. Он отметил, что хорошие шансы на преодоление избирательного барьера имеют «Левый блок» - 4,6%, ВО «Батькивщина» - 4,2%, «Солидарность «Блок Петра Порошенко» - 4,1%.

За партию «Народный контроль» проголосовали бы 3,9% харьковчан, 16,8% готовы рассмотреть такую возможность.

«Партия «Народный контроль» обладает самым низким среди первых девяти партий, в том числе среди лидеров, антирейтингом, и при этом средней узнаваемостью. Почти четверть харьковчан (26,4%) ничего не знают об этой партии. Таким образом, при той работе, которая ведется «Народным контролем» в Харькове, партия имеет все шансы закрепиться в тройке и преодолеть 5% барьер», - сказал Левицкий.

По его словам, «Батькивщина», «Левый блок» и «Солидарность БПП» имеют высокие антирейтинги. «Больше половины харьковчан уверены, что не проголосуют за эти партии», - сказал Левицкий.

Самый высокий антирейтинг, согласно опросу, имеют ВО «Свобода» - 64%, Радикальная партия, за которую не проголосуют 65%, и «Правый сектор» - 76%.

Если бы выборы Харьковского городского головы проходили в конце августа, то с высокой вероятностью победил бы действующий мэр Геннадий Кернес, рейтинг которого составляет 48,4%. Ближайшим конкурентом Кернеса мог бы стать Александр Фельдман, набравший 9,9%. «Поскольку Александр Фельдман не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, то после действующего мэра Геннадия Кернеса оппозиционный к нему Анатолий Родзинский («Народный контроль») уверенно занимает вторую позицию в предпочтениях харьковчан с рейтингом 4,1%», - сказал Левицкий. Далее идут четыре кандидата, имеющие приблизительно одинаковые шансы: самовыдвиженка Алла Александровская - 2,2%, Всеволод Кожемяко («Самопомощь») - 2,1%, Игорь Балута («Партия волонтеров Украины») - 2%, Игорь Швайка («Свобода») - 1,7%.

Согласно опросу, Кернесу доверяют в целом 55,1% горожан, не доверяют 38,2%, Фельдману, соответственно, 50,4% и 37%, Александру Ярославскому - 29,2% и 36%.

На четвертом месте по доверию граждан идет губернатор Игорь Райнин (19,7% доверия и 38,8% недоверия). Пятую позицию в рейтинге доверия харьковчан занимает Анатолий Родзинский, ему доверяют 17,7% харьковчан, не доверяют 42,4%. 33,1% жителей города не знают о деятельности Родзинского.

Кроме того, согласно опросу, 10,1% харьковчан не принимали бы участия в выборах, 12,5% - затруднились с ответом.

Опрос проводился Киевским центром политического и экономического анализа с 20 по 26 августа 2015 года. Всего было опрошено 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности составляет не более 3,1% при вероятности 0,95%.