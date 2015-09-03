Скипальский: дело пограничника Мельника, обвиняемого в передаче информации о перелетах экс-заместителя генпрокурора Бачуна, является сфабрикованным

Киев. 3 сентября. УНИАН. Председатель "Союза офицеров Украины", генерал-лейтенант Александр Скипальский заявляет, что открытое военной прокуратурой уголовное производство в отношении майора Государственной пограничной службы Владимира Мельника, обвиняемого в якобы передаче общественной организации "Народный люстратор" информации о чартерных перелетах экс-заместителя генерального прокурора Олега Бачуна, является сфабрикованным в пользу последнего.

Об этом Скипальский заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В отношении отдельных членов "Союза офицеров" со стороны правоохранительных органов проводятся акции, которые затрагивають интересы союза. Речь идет о майора-пограничнике, председателе бориспольской организации "Союза офицеров" Владимире Мельнике, которого обвиняют в незаконном вмешательстве в систему хранения личных данных граждан и передаче информации организации "Народный люстратор", - сказал Скипальский.

По его словам, речь идет о чартерных перелетах Бачуна за границу. "Ряд обстоятельств дает основания утверждать, что это дело сфальсифицировано", - отметил Скипальский.

В свою очередь, адвокат Мельника Ольга Шевченко сообщила, что производство в отношении ее подзащитного открыто по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

"Это дело впечатляет своей оперативностью и упорством прокуратуры. Данным делом занимались целых семь прокуроров. Кроме того, с материалами следствия адвокатам не дали ознакомиться, а все жалобы, направленные в Генпрокуратуру, мне кажется, в Генпрокуратуре вообще не читали, а просто ставили штамп и направляли в Главную военную прокуратуру", - сказала Шевченко.

По ее словам, 4 сентября в суде в Броварах состоится предварительное рассмотрение материалов этого уголовного производства.

Как заявил председатель ОО "Украинское юридическое общество" Олег Березюк, "если суд будет открытый, то сфальсифицировать дело будет очень трудно". "Если окажется, что приговор будет незаконным, мы сразу обратимся во все государственные институты, включая Высшую квалификационную комиссию судей, Генпрокуратуру, Высший совет юстиции, Администрацию президента и другие", - подчеркнул Березюк.