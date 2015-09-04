"Информационный майдан" призывает правительство отчитаться о результатах борьбы с терроризмом в обеспечении информационной безопасности Украины

Киев. 4 сентября. УНИАН. Общественная организация «Информационный майдан» призывает информационный блок Кабинета министров отчитаться в Верховной Раде о выполнении стратегии борьбы с терроризмом в обеспечении информационной безопасности Украины.

Об этом в УНИАН заявил народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин, который выступил в поддержку общественной организации.

Депутат утверждает, что на востоке Украины в прифронтовых районах в зоне АТО происходит саботаж восстановления вещания украинских телевизионных каналов.

Он также заявляет, что в ряде других областей, по территории которых проходит государственная граница, уменьшается мощность вещания сигнала украинских каналов.

В этой связи политик призвал весь информационный блок правительства, руководителя Министерства информации, руководителя концерна РРТ, представителей Министерства обороны и Службы безопасности Украины, которые отвечают за информационную политику государства, в ближайшую пятницу прийти в Верховную Раду, чтобы “доложить украинским депутатам, украинскому народу, как реализуется сегодня стратегия борьбы с терроризмом в части проведения информационной политики и обеспечения информационной безопасности”.

“Всю эту информацию и весь этот пул деятельности должна проверить Служба безопасности Украины, и мы должны, минимум, попрощаться с теми, кто сегодня подрывает в этой части наш суверенитет и создает условия для сепаратистов и сепаратизма, в частности в Одесской и соседних областях - в опасной части страны. Максимум, они должны сесть за решетку по статьям, давно известным всем нашим гражданам и нашим правоохранителям - за сепаратизм, саботаж и бездеятельность”, - подчеркнул Каплин.

В свою очередь лидер «Информационного майдана» Павел Билоножко выразил убеждение, что уменьшение мощности вещания украинских каналов в прифронтовой зоне, в первую очередь, выгодно Российской Федерации.

”Мы имеем от наших граждан информацию о том, что в приграничных населенных пунктах в основном смотрят российские каналы, потому что украинские имеют очень низкое качество изображения”, - отметил Белоножко.

Он убежден, что если такая ситуация сохранится, то события возле Верховной Рады, имевшие место 31 августа, когда происходили столкновения между протестующими и правоохранителями, будут повторяться.