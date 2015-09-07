Общественные организации призывают президента привлечь их к разработке вопросов, поднятых в петиции о свободном владении оружием

Киев. 7 августа. УНИАН. Украинская ассоциация владельцев оружия и ГО «Справа» призывают президента Украины привлечь их к рабочих групп по разработке вопросов, поднятых в петиции о свободном владении оружием, которая уже набрала около 32 тысяч подписей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин и член президиума ГО «Справа» Александр Нойнец.

По словам Учайкина, предложенные в петиции о свободном владении оружием изменения в Конституцию и законодательные инициативы следует рассматривать как юридические инструменты, которыми предлагается обеспечить права граждан Украины на защиту своей жизни и здоровья, жилища и собственности, жизни и здоровья других людей, конституционных прав и свобод, посягательств на суверенитет и территориальную целостность государства.

Он напомнил, что указом президента об электронных петициях предусмотрено создание рабочих групп для рассмотрения поднятых в петиции вопросов.

«Мы искренне рассчитываем, поскольку инициатива рассчитана на участие общественности, что нас привлекут к этим рабочим группам, и мы сможем аргументированно общаться с теми другими представителями, которые будут привлечены, и что мы сможем найти решение этой проблемы», - заявил Учайкин.

В свою очередь Нойнец считает, что «граждан Украины, в первую очередь, волнует право на защиту, безопасность и возможность дожить до завтрашнего дня, поэтому мы развернули эту кампанию».

Он добавил, что в Украине, которая ведет боевые действия, нет ни одного оружейного законодательства, хотя у нас в стране функционирует огромный "черный" рынок оружия.

По мнению члена президиума ГО «Справа», необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей петиция о свободном владении оружием собрала в рекордные сроки – чуть меньше, чем за 6 суток с момента регистрации. А по состоянию на вчера количество подписавшихся составило почти 32 тысячи человек.

В петиции о свободном владении предлагается дополнить статью 27 Конституции Украины частью четвертой следующего содержания:

«Каждый гражданин Украины имеет право на свободное владение огнестрельным оружием для защиты своей жизни и здоровья, жилища и собственности, жизни и здоровья других людей, конституционных прав и свобод в случае узурпации власти, посягательства на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Украины. Реализация права на свободное владение огнестрельным оружием регулируется соответствующим законом и может быть ограничена лишь по решению суда в отношении отдельного лица».

Также ГО «Справа» и УАВО призывают ВР немедленно принять Закон «О гражданском оружии и боеприпасах» №1135-1.

Напомним, 29 августа в Украине начала работать процедура подачи электронных петиций Президенту Украины.

На рассмотрение главы государства представляется электронная петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 тыс подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования.

1 сентября количество петиций на электронном сервисе администрации президента превышало одну тысячу.