В КИУ основной проблемой предвыборной кампании называют подкуп избирателей

Киев. 7 сентября. УНИАН. Основной проблемой предвыборной кампании накануне местных выборов был подкуп избирателей потенциальными участниками избирательных гонок.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он отметил, что такие выводы можно сделать на основании мониторинга подготовки политических партий и потенциальных кандидатов на местных выборах, который был проведен региональными представителями КИУ в течение июня-августа 2015 года.

«Проблема подкупа на сегодняшний день остается одной из главных. Она проявляется в нескольких составляющих. Первое – политические партии проводят кампании, которые можно условно назвать кампании хороших дел. Они оказывают поддержку социально незащищенным слоям населения, школьникам, устанавливают детские площадки, спортивные площадки, ремонтируют подъезды, предоставляют бесплатный транспорт, но и технологии хороших дел, и раздача добровольческих пакетов, она входит в категорию подкупа избирателей. К большому сожалению, до 5 сентября (до официального старта избирательной кампании - УНИАН), мы это не могли назвать подкупом, а просто ненадлежащей работой политических партий... У нас сложилось впечатление, что в ряде регионов ряд потенциальных кандидатов решили массово скупить голоса избирателей еще до официального старта избирательной кампании», - сказал он.

Кошель также подчеркнул, что КИУ обращается к ВР с тем с тем, чтобы безотлагательно были приняты изменения в законодательство «которые более четко растолкуют понятие подкуп избирателей».

«Таким образом мы дадим правоохранительным органам определенный инструментарий для того, чтобы можно было на несколько порядков уменьшить масштабы подкупа на местных выборах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября начался избирательный процесс очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Начало избирательного процесса не касается временно оккупированных АР Крым и города Севастополь, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местный совет в населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой области и в 31 местный совет на подконтрольной Украине части Луганской области.

В то же время не начался избирательный процесс выборов депутатов районных советов в городе Киеве, поскольку выборы в указанные советы назначены на 27 марта 2016 года.

На остальной территории – избирательная кампания стартовала 5 сентября.

При этом первые местные выборы пройдут в 5 объединенных территориальных громадах Волынской области, 10 – в Днепропетровской, 8 – в Житомирской, 2 – Кировоградской, 7 – Одесской, 10 – Полтавской, 21 – в Хмельницкой, 10 - в Черновицкой.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, партии до 19 сентября включительно должны подать в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в соответствующих выборах вместе с копиями свидетельства о регистрации партии и ее устава. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должности сельских, поселковых, городских голов начнется с 21 сентября. Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов продлится до 30 сентября. До 1 октября соответствующие территориальные избирательные комиссии должны принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

Предвыборная агитация начинается со следующего дня за днем принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов, а завершиться она должна в 24 часа последней пятницы перед днем голосования - до 24 часов 23 октября 2015 года включительно.

Очередные местные выборы состоятся в Украине 25 октября 2015 года.