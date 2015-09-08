Пользующиеся скважинами "Укргазвыдобування" частные компании за январь-июль недоплатили 1 млрд грн ренты - депутат

Киев. 8 сентября. УНИАН. Частные компании, заключившие договора совместной деятельности с государственной компанией «Укргазвыдобування» и пользующиеся ее скважинами, за первые 7 месяцев текущего года недоплатили 1 млрд грн ренты за пользование недрами.

Об этом заявила депутат фракции «Народный фронт» Татьяна Чорновол на пресс-конференции в УНИАН.

«Всего у нас 21 предприятие работает по договорам совместной деятельности, из них 5 - наиболее проблемные. Это не такой большой процент от общего количества, но те платежи, которые не заплачены в государственный бюджет, на самом деле просто шокируют. Я вам скажу, не заплачено за 7 месяцев приблизительно 1 млрд грн», - сказала она.

По словам Чорновол, 4 из 5 проблемных предприятий имеют договора совместной деятельности с компанией «Укргазвыдобування». При этом три из них связаны с членом депутатской группы «Воля народа» Александром Онищенко-Кадыровым, одно предприятие связано с депутатом Ярославом Москаленко.

«У меня чрезвычайно большие вопросы по этой проблеме к руководителю Государственной фискальной службы Насирову (Роману Насирову – УНИАН). Речь идет о совсем не маленьком объеме… Я считаю, что руководитель Государственной фискальной службы в курсе этой ситуации. Тем более, что эти налоги сейчас висят долгами», - подчеркнула Чорновол.

Также депутат отметила, что указанные предприятия реализуют свою продукцию при помощи так называемых налоговых минимизаторов, которые дают возможность кардинально уменьшить обязательства газодобывающих компаний перед бюджетом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпаний назначил Олега Прохоренко главой «Укргазвыдобування». Ранее Прохоренко занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал смену руководства "Укргазвыдобування" по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний, связанных с бизнес-группой «Континиум», должна госпредприятию 373 млн грн, однако руководство госхолдинга не предприняло никаких попыток вернуть долг.

Экс-руководитель "Укргазвыдобування" Сергей Костюк возглавил компанию в начале 2014 года. Однако с его приходом госкомпания начала активное сотрудничество с компаниями, подконтрольными группе «Континиум». По данным МВД, только лишь от продажи газового конденсата этим компаниям "Укргазвыдобування" недополучило около 60 млн грн. Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против Костюка и подозревают его в нанесении ущерба государству путем продажи сжиженного газа по заниженным ценам.

Согласно закону, принятому Верховной Радой в конце декабря 2014 года, для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составляет: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.