Киев. 8 сентября. УНИАН. Эксперты заявляют о политизации образования в Украине.

Об этом шла речь на заседании круглого стола в УНИАН на тему «Первый год образовательных реформ: результаты, угрозы, модели развития».

Кандидат политических наук, старший преподаватель НТУУ «КПИ» Алексей Якубин заявил, что политизация образования происходит в тех дисциплинах, которые не должны быть политизированными.

«Парадокс политизации в Украине заключается в том, что официально политологию пытаются убрать для всех специальностей преподавания. При этом политизация проникает в те дисциплины, которые должны быть менее всего политизированы, и именно здесь есть проблема. У нас политизация начинает происходить латентно, и якобы объективное знание, которое дается и студентам, и школьникам, и они начинают считать, что это нечто естественное, и иначе не может быть», - сказал эксперт.

По словам социолога, заместителя директора Центра социальных и трудовых исследований Владимира Ищенко, можно по-разному политизировать образование. «Когда оно политизируется сверху вниз с национально-патриотическим оттенком или с какими-то религиозными нюансами, это никому не нужно. Такой же вредной была политизация образования в Советском Союзе, что совершенно не способствовало критическому мышлению», - сказал он.

Активист независимого студенческого профсоюза «Прямое действие» Роман Лексиков, в свою очередь, назвал наиболее тормозящим фактором в развитии системы образования инертность студентов. «Государство и административный аппарат делают все, чтобы сохранить статус-кво, чтобы способствовать инертности студенчества, а оно не очень-то и сопротивляется», - сказал он.

Как отметил Лексиков, в большинстве западных стран студенческое самосознание и студенческое движение гораздо сильнее, чем в Украине. По его словам, украинские студенты «заражены идеей индивидуального рыночного успеха», и очень мало кто из них задумывается об образовании как о чем-то большем, чем об изменении собственного мировоззрения. Он также считает, что украинские студенты плохо знают свои социальные, культурные и образовательные права во время учебного процесса и не хотят за это бороться.

«Мне кажется, что сейчас мы перешли в другую стадию, когда все плохо, но никто не знает, с чего начать делать изменения. В течение последних двух лет я заметил, что многие студенты настроены довольно оппозиционно к существующей образовательной модели, но в лучшем случае хотят начать изменения, но не знают с чего», - отметил Лексиков.