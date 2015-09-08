Ансамбль имени Вирского в октябре совершит тур по Украине

Киев. 8 сентября. УНИАН. Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского объявил масштабный тур по 19 городам Украины, который начнется 1 октября новой концертной программой в Черкассах и завершится 20 октября во Львове.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор и художественный руководитель ансамбля, председатель Национального хореографического союза Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко, профессор, академик и Герой Украины Мирослав Вантух.

По его словам, тур организован по случаю 110-й годовщины со дня рождения основателя коллектива – танцовщика и хореографа Павла Вирского. «Это художник, на работе которого учились, учатся и будут учиться не одно поколение украинцев», - подчеркнул Вантух.

Он поблагодарил частного импресарио из Кировограда и компанию «Квартал-Концерт» за организацию тура.

«Что касается тура, то этот тур включает 19 городов. Это самый большой тур по Украине в этот раз. И именно он посвящен 110-летию со дня рождения нашего организатора, основателя, гениального и талантливого балетмейстера Павла Вирского. Годовщину коллектив отметил во дворце «Украина» концертом с полным аншлагом. И теперь мы хотим все-таки сделать этот тур», - сказал руководитель ансамбля.

По словам Вантуха, юбилейная программа состоит из лучших танцев Вирского, которые сохраняются и воссоздаются, а также новых номеров. В концерте будут представлены танцы практически всех регионов Украины.

«Мы хотим, чтобы этот тур прошел как нельзя лучше. Должен заявить, что до того ансамбль за историю своего существования уже побывал в около 80 странах мира и во многих - по 20-30 раз. И планы у нас есть. На этот год нам предлагают Израиль в сентябре, а потом может быть Испания, Китай. На следующий год нам предлагают Соединенные Штаты. И нас это радует. Потому что когда актер или коллектив интересен для публики и нравится, то это дает толчок для творчества. И мы в этом отношении очень стараемся», - заявил он.

Как сказал Вантух, ансамбль имеет трехступенчатую подготовку танцоров. «Это такое образование практически у единственного коллектива на целый мир. И мы этим гордимся. Потому что это, конечно, дало свой результат. Растет исполнительское мастерство, техническое мастерство», - подчеркнул Вантух.

Он также сообщил, что после Революции Достоинства, когда только начиналась русская агрессия на востоке Украины и ансамбль был с туром в Донецке, Луганске, Горловке, там собирались полные залы. «У нас был тур, правда, короче. И мы собирали полные залы. Значит, мы нужны Украине, нужны людям», - отметил руководитель коллектива.

Вместе с тем, констатировал он с сожалением, в этот раз во время тура в Донецке и Луганске ансамбль выступать не будет.

*** Павел Вирский родился в 1905 году в Одессе. Ансамбль танца УССР, который впоследствии был назван его именем, Вирский основал в 1937 году. Умер он 5 июня 1975 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.