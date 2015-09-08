Предприниматели Киева заявляют о давлении со стороны столичной власти и призывают установить единые правила размещения МАФов

Киев. 8 сентября. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса заявили в ходе круглого стола в УНИАН о непрекращающемся административном и силовом давлении на их бизнес со стороны столичной власти, а также призвали представителей Киевской городской государственной администрации установить единые правила размещения временных торговых сооружений.

В частности, присутствовавший на круглом столе глава общественной организации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры г. Киева» Сергей Корниевский заявил о непрекращающемся силовом давлении на столичных предпринимателей, а также о незаконном демонтаже торговых помещений в ночное время.

«Несмотря на наличие всех разрешительных документов, в течение последнего месяца представители столичной власти в лице КП «Київблагоустрій» совместно с коммерческим предприятием «Арктика» начали массовый демонтаж киосков в ночное время с применением силы, разрушая при этом как частное, так и коммунальное имущество», - отметил он.

По словам Корниевского, в ответ на множественные запросы со стороны ассоциации, управление благоустройства города Киева сообщило, что основным документом, разрешающим осуществление предпринимательской деятельности, является лишь продленный инвестиционный договор.

«Управления благоустройства в ответ на наши неоднократные запросы дало нам ответ, что те договоры, которые мы заключили с КП «Киевпасстранс», не оправдывают наше нахождение на остановках, а только лишь продленные инвестиционные договоры будут являться решающим документом», - отметил он.

В связи с этим глава общественной организации призвал профильную комиссию Киевсовета в лице ее главы Игоря Пиковского выйти к киевскому мэру с инициативой о продлении действия инвестиционных договоров с КП «Киевпасстранс» сроком на 1 год или до момента принятии общей концепции функционирования и размещения остановочных комплексов.

Кроме того, Корниевский заявил, что Пиковский должен поставить перед главой киевской горадминистрации вопрос о необходимости назначения его профильного заместителя по вопросам транспорта. «Нам нужен заместитель, которому люди смогут доверять», - сказал он.

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции первый заместитель главы общественной организации «Собственники малых архитектурных форм в метрополитене» Светлана Подлесная обратила внимание на незаконные методы, которые администрация метрополитена использует для ликвидации МАФов на территории столичной поземки.

По ее словам, чиновники безосновательно рассылают письма с требованием убрать установленные торговые конструкции, ссылаясь на правила пожарной безопасности, хотя строительство и оснащение торговых мест было выполнено с соблюдением всех норм и правил законодательства.

В подтверждение своих слов Подлесная представила ответ Украинского научно-исследовательского института пожарной безопасности относительно возможности расположения киосков в метрополитене.

«Было установлено, что пропускная способность вестибюлей и близлежащих территорий метрополитена в городе Киев способна обеспечить необходимые пути эвакуации пассажиров в полном объеме и в связи с этим их дополнительная оптимизация не требуется», - сказала Подлесная.

При этом она добавила, что ассоциация готова к диалогу и призывает предпринимателей и представителей власти к сотрудничеству для того, чтобы в дальнейшем избежать таких явлений, как захват предприятий, взяточничество, а также открытое игнорирование законов со стороны столичной власти.

Вице-президент общественной организации «Гражданский корпус» Александр Карбачинский высказал мнение, что единственным выходом из сложившейся ситуации является усовершенствование национального законодательства и приведение в соответствие с ним актов органов местного самоуправления путем создания единственного порядка размещения временных сооружений.

В этой связи он сообщил, что на сегодняшний день юристами «Гражданского корпуса» был разработан соответствующий проект закона, который в настоящее время проходит обязательные процедуры перед рассмотрением в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября прошлого года мэр Киева Виталий Кличко заверял, что в столице останутся только законно установленные и нужные киевлянам МАФы. Он сообщил, что встречался с представителями этого бизнеса и довел до их сведения намерения властей навести порядок в этой сфере. По словам мэра, тем владельцам МАФов, кто готов вести бизнес без нарушений и с учетом интересов города, будет предоставлена такая возможность. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов. Сейчас их количество оценивается примерно в 20 тыс.

Фото новости с круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/59703