Компания "Квантум Электрик" разработала экономную тепловую панель для обогрева жилых помещений

Киев. 9 сентября. УНИАН. Компания «Квантум Электрик» разработала и запустила в производство тепловую панель, которая эффективно отапливает жилые помещения при малом потреблении электричества.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института разработки инновационных технологий Сергей Петров.

«На сегодняшний день мы предлагаем на наш рынок замену газовому отоплению, которая позволит экономить огромные деньги как стране, так и каждому потребителю… Наша технология позволяет при затратах электроэнергии в 100% получать дополнительной тепловой энергии от 30% и выше», - сказал Петров.

Представляя тепловую панель, ученый рассказал, что она состоит натуральных керамико-углеродных пластин, внутри которых используется специальная нить. Форма аппарата представляет собой квадрат с размером сторон 60 см и толщиной 2 см.

Петров подчеркнул, что панели потребляют в 2-3 раза меньше электроэнергии, чем классические спиральные обогреватели, и после выключения способны долго сохранять теплоотдачу.

По словам директора института, тепловая панель прошла испытания в Техническом университете города Кошице (Словакия), где ее эффективность подтвердили ученые университета.

Петров также рассказал, что в специальной камере проводился эксперимент, в ходе которого панель за три часа смогла разогреть воздух до более 26 градусов, что на 32% больше, чем стандартный конвектор при эксперименте в той же камере. При этом панель показала на 100 Вт меньшее потребление электроэнергии за указанный промежуток времени.

«Получилось так, что наша панель меньше потребила электрической энергии и больше выдала тепла… У нас есть официальное заключение, это произвело фурор в Европе», - отметил Петров.

Финансовый директор компании «Квантум Электрик» Наталия Садовская рассказала, что предыдущие версии панели создавались как лечебные приборы с соответствующими сертификатами, а позже был разработан способ использования панели еще и в качестве отопительного прибора.

«Медицинский эффект остался плюс добавилась эффективность использования тепла. Ее можно использовать для профилактики вирусных заболеваний, пневмонии, бронхитов. Кроме того, в помещениях с повышенной влажностью она убивает плесень… Панель стимулирует иммунитет, способствует восстановлению человека после операций», - сказала Садовская.

По ее словам, преимуществом панели перед другими обогревателями является и то, что она не пересушивает воздух, не является источником излучения полей, которые влияют на человека, а также пожаробезопасная, потому что не горит.

Коммерческий директор «Квантум Электрик» Ростислав Мазур сообщил, что одна панель рассчитана на площадь 13 кв. м, а ее цена составляет 2 500 грн, но при покупке от 6 штук стоимость снижается до 2 300 грн за прибор.

Мазур отметил, что компания проводила расчеты, которые подтвердили экономичность и преимущества панели перед аналогичными приборами. По его словам, прибор значительно экономичнее и безопаснее газовых и электрических конвекторов, при этом окупается за период отопительного сезона – менее чем за 6 месяцев.

«На 70 квадратных метрах мы за сезон получаем экономию 12,8 тыс. грн по сравнению с газовым конвектором или 21 тыс. грн – по сравнению с электрическим», – подчеркнул коммерческий директор компании.

По его словам, приобрести панель можно в офисе компании либо же через ее сайт www.quantelectric.com.

Справка УНИАН. Международная энергоинновационная компания «Квантум Электрик» – украинская группа компаний, ориентированная на разработку и внедрение энергосберегающих технологий, преимущественно в сфере теплотехники. Основана в 2008 году. Производственные мощности компании расположены в Киеве, а ее штат насчитывает 25 сотрудников.