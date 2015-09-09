Украинка-финалистка конкурса "Миссис Вселенная 2015" организует в Киеве центр реабилитации для детей из зоны АТО

Киев. 9 сентября. УНИАН. Украинка Ирина Зайцева, занявшая призовое третье место на Международном конкурсе «Миссис Вселенная 2015», который состоялся в Беларуси в августе, заявила о планах организовать в Киеве реабилитационный центр для детей из зоны АТО.

Об этом Зайцева сообщила на пресс-конференции в УНИАН, комментируя миссию конкурса, в котором она сейчас стала финалисткой.

Прежде всего она обратила внимание, что это конкурс не просто представлял красивых замужних женщин с активной жизненной позицией, а имел целью привлечь внимание мирового общества к проблемам насилия в семье и его влияния на детей.

«На MRS UNIVERSE 2015 собрались женщины из 60 стран мира, а главной частью мероприятия была благотворительная деятельность каждой из участниц... Мне даже трудно назвать это конкурсом, скорее это был форум. Потому что каждый день у нас были мероприятия социального направления – мы посещали детские дома, благотворительные встречи. Мы готовили подарки для детей-первоклассников, детей-инвалидов, для детей без родителей. Были и спортивные мероприятия с детьми. То есть мы очень много времени проводили с детьми разных категорий», - отметила финалистка.

По ее словам, жюри выбрало финалисток не только по внешним данным, а ориентировалось на сочетание внутреннего мира и внешнего вида.

«Это замечательные женщины (участницы конкурса – УНИАН). Мы сейчас дружим и начинаем совместные проекты», - сказала Зайцева, добавив, что эти проекты будут связаны именно с детьми.

Женщина отметила, что сама она родом из Донецка и поэтому то, что происходит сейчас на востоке Украины, чувствует лично, переживает это как личную трагедию.

«На конкурсе я привлекала внимание к ситуации в моей стране. Я сейчас живу в Киеве, но родом из Донецка. И этот проект, который мы совсем недавно, объединившись, начали реализовывать, и который уже активно продвигается – я уверена, что он будет весомым для детей, которых вывезли из зоны АТО», - сказала Зайцева.

По ее словам, к работе центра будут привлечены психологи и психотерапевты, которые смогут оказывать квалифицированную психологическую помощь детям с посттравматическим синдромом, полученным от увиденного в зоне проведения АТО.

«Сейчас мы этот проект разрабатываем. И у нас сроки – мы ставим себе амбициозные цели – очень короткие», - отметила Зайцева.

По ее словам, на реализацию проекта планируется привлечь средства благотворителей: «Я в Беларуси познакомилась со многими людьми, которые занимаются благотворительной деятельностью и имеют опыт получения финансирования от международных, иностранных фондов, донорских организаций. Они консультируют меня. И я уверена, что мы сможем привлечь к реализации этой идеи именно международное финансирование».

Зайцева также сообщила, что во время всего конкурса вообще пыталась все время объединять всех вокруг Украины. В том числе и путем угощения участниц, членов жюри и гостей конкурса 6-килограммовым караваем, специально привезенным из Украины в Минск, и путем привлечения внимания к украинским праздникам и традициям, демонстрацией национальных костюмов, которые были сделаны на заказ у талантливых украинских дизайнеров.

Зайцева продемонстрировала две короны, которые она привезла с конкурса «Миссис Вселенная 2015»: одну – за лучший национальный костюм, а вторую – главную – врученную ей как второй вице-миссис «Вселенная 2015».