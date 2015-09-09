РФ не планирует идти в наступление на Донбассе, однако будет дестабилизировать ситуацию внутри Украины – Маломуж

Киев. 9 сентября. УНИАН. Россия на сегодняшний день не планирует проводить широкомасштабную военную операцию на Донбассе, однако будет дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил основатель всеукраинского общественно-политического движения «За будущее Украины», бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«По нашим оперативным, разведывательным данным, Россия сегодня не планирует широкомасштабной операции на территории нашего государства, но планирует новую модель, которая предусматривает принуждение через ЕС и США руководства Украины к принятию соответствующих изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса, проведение выборов на территории, подконтрольной боевикам и России, консервацию конфликта», - отметил он.

«Однако этот формат предполагает масштабную дестабилизацию в разных регионах Украины пророссийскими силами, силами, которые ориентируются на восстановление прежнего режима. Они имеют законспирированные структуры и работают в восточных и южных областях Украины. Они готовы к системным действиям в политическом секторе в период проведения выборов и в период социальных конфликтов. Это тот фактор, который может влиять на стабильность нашего государства», - заявил Маломуж.