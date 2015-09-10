В "Возрождении" подчеркивают необходимость обеспечения переселенцам права голоса на местных выборах

Киев. 10 сентября. УНИАН. В «Возрождении» подчеркивают необходимость принятия уже на этой пленарной неделе закона об обеспечении права голоса внутренне перемещенным лицам на местных выборах 25 октября.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель председателя партии «Возрождение», представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Он напомнил, что сопредседатели депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь и Виталий Хомутынник зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О местных выборах" (относительно обеспечения права голоса внутренне перемещенным лицам) (№2501а).

По мнению представителей «Возрождения», добавил Пилипенко, этот законопроект «обеспечит реализацию права участия переселенцев в местных выборах».

Кроме того, отметил он, было зарегистрировано два альтернативных законопроекта.

Пилипенко пояснил, что законопроект «Возрождения» предусматривает возможность голосования путем временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. В то же время, в альтернативных законопроектах речь идет о смене места регистрации человека, то есть изменении избирательного адреса.

«Депутатская группа партии «Возрождение» и партия «Возрождение» приняли решение и ответственно заявляют, что для нас не принципиально, какой законопроект будет в итоге принят и станет законом, обеспечив реализацию права переселенцам на участие в выборах», - сказал он и добавил, что «главная цель здесь – обеспечить реализацию данного права для более чем 1,5 млн граждан Украины».

По мнению Пилипенко, именно на следующей пленарной неделе необходимо принять один из этих законов в целом.

Он также сообщил, что партия «Возрождение» обратилась в офис Совета Европы и Миссию ОБСЕ по вопросу участия в выборах переселенцев. «На сегодняшний день миссия ОБСЕ в Украине передала наше обращение в центральный офис в Варшаве, который рассматривает это письмо», - добавил Пилипенко.

Кроме того, партия направила письмо и в ЦИК. Но, по его словам, «ЦИК как коллегиальный орган фактически самоустранилась от решения этой проблемы, передав ее решения на рассмотрение Верховной Рады».

Пилипенко также отметил, что президенту будет адресована электронная петиция по данному вопросу.

В свою очередь, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга, в частности, отметил, что в связи с «фактически исключением внутренне перемещенных лиц из избирательного процесса в части реализации активного избирательного права можем говорить о том, что государство фактически не рассматривает возможность реализации права на интеграцию в общество, в котором они на сегодняшний день проживают».

Он добавил, что закон о правах и свободах внутренне перемещенных лиц предусматривал, что государство должно создать единый документ, определяющий принципы деятельности государства в отношении такой категории граждан. «До сегодняшнего дня этого документа не существует», - сказал Чаплыга.

По его мнению, без принятия изменений в законодательство, которые сделают возможной реализацию активного избирательного права на местных выборах для переселенцев, «невозможно говорить дальше о какой-то целостной стратегии, целостном понимании государством что делать с внутренне перемещенными лицами, и реализации их права на интеграцию в новые общины».