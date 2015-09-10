Седьмая Всеукраинская ярмарка органических продуктов пройдет в Киеве 12 сентября

Киев. 10 сентября. УНИАН. Ежегодная Всеукраинская ярмарка органических продуктов, на которой производители со всей Украины представят свою экологически чистую продукцию, пройдет в Киеве в седьмой раз в субботу, 12 сентября, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов.

«Седьмая Всеукраинская ярмарка органических продуктов будет проходить 12 сентября в Киеве на Контрактовой площади», - сказал он, отметив, что ярмарка проходит в рамках акции «Органическая неделя в Украине».

По словам Милованова, в мероприятии планируют принять участие более 300 производителей со всей Украины. На ярмарке будут представлены овощи, фрукты, бахчевые, злаки, джемы, мороженое и другие виды продуктов, выращенных и произведенных в соответствии со стандартами Европейского Союза: без применения минеральных удобрений, ядохимикатов, генной модификации, искусственных красителей и усилителей вкуса.

Присутствовавший на пресс-конференции глава правления ассоциации «Биолан Украина» Василий Пиндус отметил, что идея проводить подобные мероприятия была позаимствована в Европе. Для украинских потребителей это возможность пообщаться с производителями и узнать подробности процесса изготовления экологически чистых пищевых продуктов.

«Это возможность для потребителя пообщаться с производителями и выяснить, как эта продукция производится», - сказал он.

В свою очередь президент всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина сообщила, что на мероприятии предусмотрена специальная лаборатория, которая в экспресс-режиме поможет посетителям сравнить качество органической продукции с ярмарки и любых продуктов, приобретенных в другом месте.

«Все желающие, которые хотят убедиться, что органические продукты более безопасны, могут прийти и бесплатно протестировать купленные на ярмарке или же купленные в других местах продукты для сравнительной характеристики. У нас будет работать мини-лаборатория с электронным нитратомером», - сказала она.

Как отметила Берзина, переход на органическое сельское хозяйство позволяет оздоравливать грунты и питьевую воду, поскольку предполагает отказ от использования вредных химических веществ при производстве. Кроме того, такая продукция из Украины пользуется спросом за рубежом в Европе, а в последнее время растет интерес и азиатских потребителей.

«Они готовы закупать, причем там довольно выгодные сделки», - подчеркнула Берзина.

Милованов добавил, что речь идет не только о производстве органического сырья. В Украине налажено производство готовых пищевых продуктов с высокой добавочной стоимостью. По его словам, это значительное достижение, поскольку органическая сертификация готового продукта предполагает наличие таких же сертификатов у всех производителей и поставщиков сырья для производства.

«Идет углубление переработки. Для производителей – добавочная стоимость, а для наших потребителей – более качественные продукты и все большее и большее замещение импортной доли (в потребляемых продуктах питания – УНИАН)», - отметил он.

Справка УНИАН. По данным Федерации органического движения, потребление органических продуктов в Украине в 2014 году достигло 14,5 млн евро, тогда как в 2013 году этот показатель был зафиксирован на уровне 12,2 млн евро. Всего в нашей стране насчитывается около 182 сертифицированных органических хозяйств. Украина занимает 20-е место в мире по площади, задействованной под органическое выращивание сельхозпродукции, с показателем 400,8 тыс. га, что составляет 1% от всех сельскохозяйственных угодий в стране.