Эксперт предложил модель для развития креативной экономики в Украине

Киев. 10 сентября. УНИАН. Креативная экономика в Украине должна развиваться по модели, которая позволит сформировать инфраструктуру для создания новых инновационных продуктов. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент Фонда ArtHuss Константин Кожемяка.

«Для начала нужно найти как минимум 1,5% людей из четырех сфер: медиа и образование – для продвижения, бизнес индустрии, культурной среды. Следующий шаг – профессиональное образование: заходят готовые учебные программы, которые готовят проект-менеджмент, собственника и топ-менеджмент креативных предприятий и креативного проекта. Когда получены знания, каждый начинает думать, что он будет делать, но чтобы сделанное распространялось, нужен третий шаг – создание экосистемы. Это могут быть некие креативные концентраторы, где все своими идеями делятся, обсуждают, полемизируют. Затем они (создатели креативного продукта – УНИАН) обращаются в креативную лабораторию, где им делают промышленный образец. С этим промышленным образцом они уже пойдут на фестивали, к потенциальному инвестору. И когда этот этап пройден, они уже попадают в «инкубатор», где находится человек с деньгами, который понимает маркетинговые ожидания потребителей этого товара», - сказал Кожемяка.

Также он отметил, что к отраслям креативной экономики относятся: музейное и издательское дело, музыка, театр, кино, IT, архитектура, дизайн, реклама.

«От того, что мы повесим табличку на все это (сферы креативной экономики – УНИАН), оно не начнет работать. Институализация любой тенденции это стремление систематизировать знания, селекционировать лучшие, внедрить и распространить это лучшее, формирование правильного бизнес-образования, это кросс-поддержка различных сфер деятельности для создания новых альянсов, результатом чего будет создание новых продуктов и новых услуг», - добавил Кожемяка.

При этом руководитель проекта «Платформа» Мария Фронощук сообщила, что сейчас в Украине отсутствует инфраструктура для реализации идей в сфере креативной экономики.

«Проблема Украины заключается в том, что у нас нет инфраструктуры (для развития креативной экономики – УНИАН), нет системы», - сказала она.

Справка УНИАН. Креативная экономика - это сектор экономики, который основан на интеллектуальной собственности. Понятие «креативная экономика» было введено журналом BusinessWeek в августе 2000 года.

Основными ее характеристиками являются: высокая роль новых технологий и открытий в разных областях деятельности человека; высокая степень неопределённости; большой объем уже существующих знаний и острая необходимость генерации новых знаний.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/59753