Общественные деятели призывают бойкотировать форум YES и считают участие в нем политически ошибочным шагом

Киев. 10 сентября. УНИАН. Общественный деятель, журналист, потерпевший по делу «Гонгадзе-Подольского» Алексей Подольский и народный депутат Украины II и III созывов Александр Ельяшкевич призывают бойкотировать форум YES и считают участие в нем политически ошибочным шагом. Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Завтра произойдет террористический акт международного масштаба в области морали и состоится он в Киеве, в «Мыстецком арсенале», куда съедутся серьезные гости в довольно большом количестве на семейный форум семьи Кучмы и Пинчука, который они называют еще по старой привычке Ялтинская европейская стратегия», - считает он.

По мнению Ельяшкевича, «этот форум с самого начала инициировался для того, чтоб отмыть Леонида Кучму от груза тяжелейших преступлений, к которым он имеет непосредственное отношение, в том числе, в качестве заказчика резонансных преступлений». «В свое время господин Кучма под конец своих президентских полномочий, понимая, что у него есть «ахиллово яйцо» и называется оно дело Гонгадзе, потому что если это дело раскрыть, то тогда не только он, а половина украинской элиты должны сесть в тюрьму за должностные преступления, за фальсификации, убийства не только Гонгадзе, но и свидетелей по этому делу», - заявил Подольский. Поэтому, по его словам, для того, чтобы отбелить репутацию экс-президента был организован этот форум. «Несмотря на то, что Крым оккупирован, название этого форума остается, хотя правильней называть его «форумом украинской коррупции», - предлагает Ельяшкевич. «Если это случиться, то будет очень удивительно видеть на форуме главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили и заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе. Когда люди говорят о борьбе с коррупцией, посещая форум крестного отца украинской коррупции, то тут приходит аналогия, когда Виктор Янукович лично возглавлял бы Антикоррупционный комитет», - считает он. «Те, кто завтра собираются пойти на этот форум должны очень тщательно подумать о тех или иных последствиях своих политических ошибочных шагов, я бы сказал, фатальных шагов», - призывает Ельяшкевич.

Как известно, не первый год общественный деятель, журналист, потерпевший по делу «Гонгадзе-Подольского» Алексей Подольский, выступает с требованием бойкота всех мероприятий, которые финансируются семьей Кучмы-Пинчука. Об этом, по словам Ельяшкевича, прекрасно знают, как представители украинской общественности, так и представители западных демократических кругов, но это не останавливает тех или иных лиц, «которые усиленно поощряются, в том числе и в финансовом виде семьей Кучмы-Пинчука на участие в столь сомнительном с точки зрения репутации мероприятии».