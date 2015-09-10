Новый закон о местных выборах несовершенен, и результаты гонки будут "очень неожиданными" - группа "ЦИФРА"

Киев. 10 сентября. УНИАН. Руководитель Мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» Назар Бойко считает, что новый закон о местных выборах является несовершенным, и результаты выборов будут «очень неожиданными».

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

«Закон, который был принят непосредственно накануне выборов, является абсолютно несовершенным. Даже в технических нормах. Это создает колоссальные проблемы, в первую очередь, для Центральной избирательной комиссии. Во вторую очередь, эти проблемы перекочуют на более низкий уровень – к территориальным избирательным комиссиям», - сказал Бойко.

Соответственно, по его мнению, результаты местных выборов будут «очень неожиданными и для субъектов избирательного процесса, и, в первую очередь, для избирателей».

Бойко не исключает, что во многих административно-территориальных единицах избиратели захотят «разобраться, как устанавливались результаты голосования, и кто стал депутатом».

«Поставят вопрос, для чего мы вообще приходили на избирательные участки, если мы не понимаем, как конвертировались наши голоса в представительские мандаты», - сказал он.

В то же время, Бойко считает, что долгосрочным следствием этого может стать то, что часть людей, которые так и не разберутся в этих вопросах, будут терять доверие к самому избирательному процессу и институту выборов в Украине.

Он также, в частности, отметил некоторую диспропорцию в представительстве политических сил в территориальных избирательных комиссиях (областных, городских и районных). Так, по его данным, «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» на двоих имеют почти половину должностей председателей в ТИК.

Бойко также отметил, что нынешним законом не решен вопрос относительно финансирования членов избирательных комиссий субъектами избирательного процесса.

Кроме того, аналитик «ЦИФРЫ» Иванна Фединчук отметила, что территориальные избирательные комиссии при формировании округов должны учитывать интересы административно-территориальной единицы. Вместе с тем, устанавливается, что ТИК должна формировать округа с ориентацией на среднее количество избирателей.

«Совместить эти две нормы, исходя из особенностей административно-территориального устройства страны, довольно непросто. Но еще больше этот процесс осложняется из-за нормы о том, что на выборах депутатов областных советов количество территориальных избирательных округов в городе и в районе не может превышать 20% от общего количества ТИО», - сказала она и добавила, что количество избирателей в разных ТИО может различаться в десятки раз.

Говоря о механизме установления результатов выборов в части распределения мандатов, Фединчук отметила некоторые риски. Так, не исключается, что тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов избирателей в округе, при переводе этого количества голосов в проценты не получит мандата.

«Также возможна ситуация, когда тот или иной округ будет без представления депутата в областном совете. Или наоборот – другой округ может иметь 2-3 депутата», - сказала она.

Таким образом, добавила Фединчук, создается ситуация, когда получение большинства голосов избирателей не будет означать получения мандата.

«Эти особенности, однозначно, повлияют на стратегии политических партий. То, каким образом они будут привлекать узнаваемых или известных кандидатов в свой список, и каким образом они поведут себя в дальнейшем», - отметила аналитик.

В свою очередь, председатель правления Украинского центра общественных данных Сергей Васильченко, в частности, высказал мнение, что на практике не выполняется норма закона, которая касается неразрывности границ одномандатных и территориальных избирательных округов. Он напомнил о возможности «нарезки» округов под конкретную личность.

«С «нарезкой» округов в городах, скорее всего, по количественному составу проблем не будет. Разве что кто-то уже слишком будет под кого-то округ делать, то там будут какие-то перекосы», - сказал он.