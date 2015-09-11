В ОПОРЕ подчеркивают необходимость изменений уголовного кодекса в части ответственности за подкуп избирателей

Киев. 11 августа. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА призывает президента безотлагательно внести на рассмотрение парламента законопроект относительно изменений в Уголовный кодекс в части ответственности за подкуп избирателей накануне очередных местных выборов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила координатор парламентских и избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

«Мы призываем президента Украины незамедлительно – на следующей неделе, внести законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, который даст возможность качественно квалифицировать эти нарушения (подкуп избирателей - УНИАН), а также предусмотреть ответственность для его организаторов и исполнителей... Качественно обеспечить расследование в рамках действующего законодательства пока не удается. Поэтому изменения в Уголовный кодекс актуальны», - сказала она.

Она также сообщила, что представители ОПОРЫ встречались сегодня с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, чтобы обсудить вопросы работы по предотвращению подкупа избирателей. Айвазовская также выразила надежду, что на следующей неделе силовики проведут селекторное совещание для того, чтобы обсудить план действий во время проведения местных выборов, а также противодействия таким явлениям, как подкуп избирателей.