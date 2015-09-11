В ОПОРе подчеркивают необходимость изменений в законодательство, которые будут предусматривать процедуру отмены регистрации причастных к сепаратизму партий

Киев. 11 сентября. УНИАН. Нужно вносить изменения в закон о политических партиях, чтобы предусматривать процедуру отмены регистрации партий, которые причастны к сепаратизму.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила координатор парламентских и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она подчеркнула, что партия «Мы имеем цель», которую возглавляет представитель незаконного вооруженного формирования» Денис Пушилин и название которой, среди остальных, обнародовано на сайте ЦИК, не является официальным субъектом избирательного процесса. «Это не те политические силы, которые обратились в ЦИК с информацией о том, что их местные организации и политические партии будут участвовать в выборах. Это тот реестр, который был предоставлен Министерством юстиции как центральным органом исполнительной власти, который отвечает за регистрацию политических партий ЦИК и она предварительно его обнародовала. Это не означает, что политическая партия, которую возглавляет террорист, будет участвовать в этих выборах и таким образом легитимирована на местном уровне», - сказала она.

В то же время Айвазовская отметила, что проблема здесь заключается в том, что никаких оснований для отказа ТИК в регистрации в случае, если бы эта политическая партия сегодня обратилась с готовностью выдвинуть свой партийный избирательный список, нет.

«Руководитель незаконного вооруженного формирования, который представляет себя в определенном образе представителя местной власти, на самом деле, в отношении него открыты уголовные производства, но решений судов о том, что он является террористом, сепаратистом, угрожает государственному строю, разжигает рознь и т. п. до сих пор нет. Поэтому у Министерства юстиции нет никаких оснований не считать эту личность действительным руководителем украинской политической партии. Кроме того, санкции, которые может применить министерство в отношении политических партий в Украине, крайне ограничены. То есть запретить политическую партию, ее деятельность, отменить регистрацию на основании того, что Пушилин потенциально может быть признан преступником на территории Украины, также нет», - отметила Айвазовская.

Она отметила, что на сегодняшний день в Украине есть только один закон, который ограничивает участие партий в избирательном процессе – закон о декоммунизации, а также представление Министерства юстиции в ЦИК, партии, которые имеют признаки и распространяют программы коммунистической партии, не будут принимать участия в выборах.

«В ситуации, когда на востоке страны идут военные действия и есть достаточно серьезные сепаратистские движения, у нас не обеспечены основания для отмены регистрации партий, кроме закона о декоммунизации в отношении таких субъектов выборов. Поэтому есть серьезные дискуссии в обществе вокруг этой проблемы. Или нужно вносить изменения в закон о политических партиях, где предусмотреть процедуру отмены таких партий в судебном порядке, а затем решением Министерства юстиции. Или правоохранительные органы должны более активно действовать в рамках уголовного производства в отношении Пушилина, хотя последствия суда в отношении него персонально не повлияют на деятельность партии, если ее регистрация не будет отменена Министерством юстиции», - резюмировала она.