Ансамбль имени Вирского начинает наимасштабнейший в истории коллектива Юбилейный тур по Украине к 110-летию П. Вирского

Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского отправится с новой программой в юбилейный масштабный тур, посвященный 110-летию со дня рождения гениального и талантливого балетмейстера Павла Вирского.

Это самый большой тур коллектива по Украине, он пройдет по 19 городам и начнется 1 октября в Черкассах, а завершится 20 октября во Львове. В концерте будут представлены танцы практически всех регионов Украины.

Юбилейная программа легендарного и известного на весь мир коллектива состоит из лучших танцев Павла Вирского, которые хранятся и воспроизводятся танцовщиками, а также же из новых номеров, которые зритель сможет увидеть впервые.

Ансамбль имени Вирского - это 100 сильнейших артистов, страстных, наполненных жизнью, веселых, с невероятной зажигательной энергетикой. Виртуозность, мастерство и оригинальная интерпретация народных стилей разных стран заставили весь мир аплодировать ансамблю Вирского.

Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского во главе с генеральным директором и художественным руководителем, Героем Украины Мирославом Вантухом приглашают всех на концерты юбилейного тура, обещая своим поклонникам незабываемые впечатления, захватывающие зрелища, невероятный заряд искренних эмоций и украинскую зажигательную энергетику танца.

Кроме того, по городам Украины, в которых пройдут концерты юбилейного тура коллектива, будут организованы флешмобы «Мы из Украины»: танцевальные коллективы своими номерами, которые будут состоять из украинских народных танцев, будут встречать в своем городе Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского . Акция «Город ждет…», в рамках которой по всей Украине пройдут танцевальные флешмобы, посвящена 110-летию со дня рождения Павла Вирского и призвана объединять людей с целью популяризации украинского народного танца.

Самым активным пользователям социальных сетей, которые поддержат акцию «Город ждет...» и флешмоб «Мы из Украины» организаторы юбилейного тура подготовили подарки- бесплатные билеты на концерт ансамбля имени Вирского.

Сюрпризы подготовлены и для тех, кто будет покупать билеты на концерт: при заказе билета, впервые всем желающим предоставляется возможность увидеть репетицию ансамбля и пообщаться с его участниками за полтора часа до начала концерта.

Подробная информация о Юбилейнои туре Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского и заказ билетов по ссылке:

http://kvartal-concert.com/afisha?field_city_tid=All&field_tours_tid=193&field_date_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=

Контактный телефон: (066) 123-68-63

Справка.

Павел Вирский родился 12 (25) февраля 1905 года в Одессе.

Ансамбль берет свое начало с июня 1937 года. В 1940 году известные балетмейстеры Павел Вирский и Николай Болотов собрали большой коллектив хореографов народного танца и создали ансамбль песни и танца Украины. Он просуществовал 11 лет.

В 1951 году после Декады украинской литературы и искусства в Москве, коллектив снова был реорганизован в Государственный ансамбль танца Украины.

С 1955 по 1977 года - ансамблем руководил Павел Вирский.