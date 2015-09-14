Эксперты положительно оценили приказ Минздрава по обеспечению доступа тяжелобольных к обезболивающим препаратам

Киев. 14 сентября. УНИАН. Эксперты положительно оценили приказ Министерства здравоохранения Украины относительно обеспечения доступа тяжелобольных к обезболивающим препаратам.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

Отмечалось, что утвержденный приказ Минздрава № 494 «О некоторых вопросах приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в заведениях здравоохранения» от 7 августа 2015 года, позволит медикам в полной мере применять обезболивающие препараты для облегчения состояния тяжелобольных пациентов.

Эксперты отмечали, что система оборота контролируемых препаратов в Украине была изменена еще в 2013 году - постановлением Кабмина № 333, однако необходимо было привести в соответствии с ним профильные приказы, в частности Минздрава. Часть медиков в стране работала по старым нормативным документам, часть - по новым.

Менеджер направления наркополитики программной инициативы «Общественное здоровье» международного фонда «Возрождение» Ксения Шаповал отметила, что приказ Минздрава от 7 августа является самым прогрессивным среди соответствующих документов других стран постсоветского пространства.

«Это победа и для медиков, и для пациентов. Это касается, прежде всего, назначения контролируемых препаратов для обезболивания лечащим врачом самостоятельно. Решение лечащего или семейного врача является окончательным. Это значительно улучшило ситуацию на местах. До 2013 года такие лекарства назначались комиссией. Упрощена система рецептурных бланков, в частности, морфин может быть выписан для пациента от 10 до 15 суток. Это принципы паллиативной помощи, гуманной наркополитики, которая имеет «человеческое» лицо», - сказала Шаповал.

Она подчеркнула, что сегодня в вопросе обезболивания тяжелобольных существует полное понимание в МВД, Госслужбе контроля за наркотиками и Минздраве.

«Еще в 2010 году потребность в обезболивании была удовлетворена всего на 10-15% от необходимости. Не предоставлялось адекватное обезболивание послеоперационным больным, пациентам в терминальных стадиях. А это значительное количество людей. Ежегодно в Украине умирает около 100 тысяч онкологических больных, плюс значительное количество больных с хроническим болевым синдромом», - отметила Шаповал.

Она также отметила, что украинские врачи, имея большой клинический опыт, боятся назначать опиоиды, в частности морфин, для тяжелобольных.

«Это вопрос просвещения, распространения достоверной медицинской информации. Утвержденик этого приказа защищает самого врача. Теперь он пользуется едиными законодательными актами, единой системой и может спокойно обеспечивать пациентов адекватным обезболиванием», - отметила Шаповал.