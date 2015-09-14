Экс-чиновники Януковича финансируют в Украине кампанию против законопроекта об особом режиме специальной конфискации имущества - депутат

Киев. 14 сентября. УНИАН. Бывшие чиновники из окружения экс-президента Виктора Януковича финансируют в Украине дискредитационную кампанию против принятия в Верховной Раде законопроекта об особом режиме специальной конфискации имущества.

Об этом в УНИАН на пресс-конференции «Украденные Януковичем активы должны быть конфискованы и возвращены в Госбюджет. Такой должна быть принципиальная позиция провластной коалиции» рассказала народный депутат, соавтор законопроекта “Об особом режиме специальной конфискации имущества” (№3025) Татьяна Чорновол.

Депутат подчеркнула, что в СМИ ведется негативная кампания по поводу указанного законопроекта, потому что этот проект закона предусматривает конфискацию имущества всех чиновников, которые имели отношение к окружению бывшего президента Януковича. В отношении этих лиц со стороны США и Европейского Союза были введены санкции.

Как отметила депутат, “сейчас идет война против этого законопроекта, и опять таки, кто воюет... подсанкционные лица, чьи доходы попадают под особый режим специальной конфискации. То есть, преступники Януковича во главе с Януковичем, которые обворовывали государство. Обворовывали они государство на такие средства, соответственно у них нет сейчас проблем финансировать дискредитационную кампанию против этого законопроекта”.

Чорновол рассказала, что особенно активно кампанию против принятия законопроекта ведет бывший глава Администрации Януковича, а ныне народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, а также экс-первый заместитель главы АП Андрей Портнов.

При этом, говоря о самом законопроекте, Чорновол отметила, что необходимость принятия такого закона призвана тем, чтобы “создать простой и действенный механизм, который будет фактически дисциплинировать Генпрокуратуру и требовать от нее конкретных результатов”. По ее убеждению, сейчас в государстве из-за высокого уровня коррупции, и в частности в судебной системе, нет фактически возможности возвращать украденные у государства средства.

Депутат подчеркнула, что специальная конфискация дает возможность конфисковывать активы, имущество и средства после проведения досудебного расследования, то есть после того, как материалы были поданы в суд, но приговор еще не был вынесен. Чорновол отметила, что согласно действующему законодательству необходимо пройти долгий путь, чтобы получить возможность конфисковать имущество. Она обратила внимание, что сейчас в действующем законодательстве определена возможность конфискации только после вынесения приговора судом.

Автор законопроекта обратила внимание, что механизмы законопроекта соответствуют международной практике и в частности конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией, которая была ратифицирована Украиной. Депутат заявила, что эта конвенция “позволяет спецконфискацию активов и имущества, если это имущество нажито преступным путем, и если бенефициары не могут дать доказательства легальности происхождения средств и имущества”.

Этот законопроект был разработан по примеру такого закона в Латвии, принятого в 2011 году.

В свою очередь председатель Общественного люстрационного комитета Карл Волох заявил: “Мы насчитали 12 стран, которые применяют режим специальной конфискации”. Он отметил, что после конфискации активов, против фигуранта может продолжать расследоваться дело, и также ему предлагается самому доказать происхождение имущества.

Волох объяснил, что если фигурант докажет, что законным путем приобрел конфискованное имущество, ему его вернут, а если нет, то это имущество пойдет в доход государства.

Как сообщал УНИАН, законопроектом предусмотрено, что особый режим специальной конфискации денег, ценностей и иного имущества применяется к имуществу: отстраненного с поста президента Януковича; бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова; бывшего премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея Азарова; бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой; бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева; бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко; бывшего народного депутата от Партии регионов Сергея Клюева; владельца группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко; бывшего министра юстиции Елены Лукаш; бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-руководителя Главного управления по вопросам судоустройства АПУ Андрея Портнова; бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Пшонки; бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки; бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (Розенберга); бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника; бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева; бывшего председателя СБУ Александра Якименко; сына отстраненного с поста президента Януковича - Александра; бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко; городского головы Харькова Геннадия Кернеса; бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка; бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова.

Согласно законопроекту, Генеральный прокурор Украины обращается с ходатайством о применении особого режима специальной конфискации имущества в суд по обращению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заместителя генпрокурора, министра внутренних дел Украины, министра юстиции Украины, председателя Службы безопасности Украины.

В законопроекте определено, какие документы прилагаются к ходатайству.

Ходатайство о применении особого режима специальной конфискации имущества рассматривается судом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в суд с участием представителя Генеральной прокуратуры Украины, представителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Службы безопасности Украины, если ходатайство подано на основании обращения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра юстиции Украины, председателя Службы безопасности Украины, а также с участием ряда физических лиц, их представителей (при наличии) и/или представителей ряда юридических лиц. Неявка этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению ходатайства.