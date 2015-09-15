Эксперты оценили сайты государственных компаний в Украине для определения уровня их прозрачности

Киев. 15 сентября. УНИАН. Эксперты Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» при поддержке посольства Нидерландов в Украине провели оценку сайтов государственных компаний Украины с целью определения уровня их открытости и прозрачности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель Центра «Развитие КСО» Марина Сапрыкина.

«Совместно с рабочей группой мы разработали индекс прозрачности и особенную методологию. Во-вторых, мы подготовили руководство по социальной ответственности для государственных компаний. Также мы оценили их сайты», - сказала Сапрыкина.

По её словам, разработанный индекс прозрачности госкомпаний станет не только определенным инструментом для измерения открытости предприятий, но и будет стимулировать компании к формированию корпоративной политики прозрачности.

Как отметила глава Центра, в рамках исследования, проведенного в августе текущего года, эксперты оценили 60 веб-сайтов украинских госкомпаний, в том числе 50 с самыми большими активами, и государственные банки, учреждения культуры и спорта, а также другие предприятия, которые ранее вошли в ТОП-100 крупнейших компаний Украины по уровню дохода. Так, общий уровень прозрачности госкомпаний, по результатам исследования, составил 21,2 балла из максимально возможных 100.

При этом рейтинг прозрачности возглавила Национальная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (66 баллов). Также в число наиболее открытых госкомпаний вошли «Укргидроэнерго» (51 балл), «Центрэнерго» (47 баллов), «Укркосмос» (43 балла), «Администрация морских портов Украины» (38 баллов) и другие.

По данным экспертов, средний уровень раскрытия информации по параметру «Содержание» составил почти 10 баллов из 61 возможных. Более половины госкомпаний имеют достаточно низкий уровень раскрытия таких аспектов как корпоративное управление, права человека, трудовые практики, экологические вопросы. Также средний уровень раскрытия информации по параметру «Стратегия и отчетность» составил около 5 баллов из 30 возможных.

Как отметила Сапрыкина, на сайтах госпредприятий практически отсутствует информация относительно политики по заработной плате, бонусов, премий руководства, политики трудоустройства людей с особенными потребностями, результатов экологического аудита и другой информации.

По мнению присутствующего на пресс-конференции эксперта целевой команды реформы управления госсобственностью при Министерстве экономического развития и торговли Романа Ильтьо, показатели проведенного исследования свидетельствуют о низком уровне прозрачности госкомпаний в Украине.

«Я считаю, что эти результаты симптоматические для госкомпаний и они в целом отражают низкий уровень прозрачности в государственных компаниях, в том числе по сравнению с частным сектором», - сказал Ильтьо.

Справка УНИАН. Центр «Развитие КСО» - независимая экспертная организация по развитию корпоративной социальной ответственности в Украине, которая объединяет 38 компаний. Центр является членом правления Глобального договора ООН (2010-2013), национальным партнером CSR Europe (Брюссель) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (WBCSD, Женева). Центр предоставляет консультации по вопросам разработки стратегии, программ и коммуникаций по КСО, проведение мониторинга и оценки эффективности проектов, подготовки и верификации нефинансовой отчетности.