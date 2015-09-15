Польские инвесторы готовы вложить 200 млн долл. в развитие альтернативной энергетики в Украине – Ассоциация частных инвесторов

Киев. 15 сентября. УНИАН. Польские инвесторы готовы вложить 200 млн долл. в развитие государственно-частного партнерства по переработке твердых бытовых отходов в регионах Украины, пилотный проект которого реализовала компания «Полвакс-Украина» в Николаеве.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации частных инвесторов Игорь Тютюшкин на пресс-конференции в УНИАН.

«Инвесторы предлагают инвестиции от 10% до 60% стоимости проектов либо альтернативно есть финансовый лизинг до 50% стоимости оборудования. «Полвакс-Украина» строит заводы «под ключ» с последующим совместным использованием. При этом доля инвестора выкупается с последним лизинговым платежом, а завод переходит в собственность государства», - сказал он.

Тютюшкин отметил, что срок лизинга, который предоставляют инвесторы, составляет 5-7 лет под 7-10% годовых.

«Инвестор за 5-7 лет строит эффективный бизнес, чтобы это окупилось и было передано в руки государства», - сказал он.

По словам Тютюшкина, потенциальные участники инвестиционной программы могут ознакомиться с условиями финансирования и реализации проектов на сайте Ассоциации частных инвесторов.

Руководитель проекта «Полвакс-Украина» Сергей Глинский, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что используемая технология переработки твердых отходов является экологически безопасной и рентабельной даже при нынешних низких тарифах.

«Типовой проект в состоянии обеспечить 15-20 тыс. квадратных метров жилья отоплением и горячей водой и параллельно выдавать электроэнергию, потому что установка может быть модульной и предназначенной для выдачи разного вида энергоносителей», - сказал он.

По словам Глинского, инвесторы планируют в течение ближайших 4-5 лет при содействии «Полвакс-Украина» построить 20-30 крупных установок мощностью переработки 60-70 тонн твердых отходов в сутки.

При этом руководитель Центра развития государственно-частного партнерства Евгений Радченко, также участвовавший в пресс-конференции, подчеркнул, что партнерами в реализации проектов могут стать как местные органы власти при содействии правительства, так и частные компании.

По словам главы Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, переработка бытовых отходов в перспективе может обеспечить замещение 1,5% потребляемого природного газа, а также улучшить экологическую обстановку в больших городах.

Как сообщал УНИАН, ассоциация «Украинский экологический альянс» выступила с инициативой разработки комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.