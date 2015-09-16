Около 10 тыс. резервистов - участников АТО не имеют социальных льгот, которые имеют военнослужащие - батальон "Донбасс"

Киев. 16 сентября. УНИАН. Около 10 тыс. резервистов - участников антитеррористической операции не имеют социальных льгот, которые имеют военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины.

Об этом руководитель военно-патриотического объединения участников АТО «Справедливость», командир штурмовой роты батальона «Донбасс» Тарас Костанчук заявил на пресс-конференции УНИАН.

«Весь этот год резервисты, а это около 10 тысяч человек из батальонов «Донбасс», «Айдар», «Азов» и других, которые были ранены в зоне АТО и вследствие этого стали инвалидами, получали единовременную государственную помощь в 2,5 раза меньшую, чем инвалиды-военнослужащие. То есть, например, при получении второй группы инвалидности в результате ранений в зоне АТО военнослужащий получал 250 тыс. грн, а резервист при таких условиях – всего 100 тыс. грн», - сообщил он.

При этом Костанчук отметил, что «мы смогли добиться, но это достаточно сложно, ходя по кабинетам, ругаясь с чиновниками, чтобы инвалидам-резервистам предоставляли такую же единовременную помощь, как и инвалидам-военнослужащим. Сейчас соответствующее постановление Кабмина (№691 от 8.09.2015) наконец принято. Мы добились».

В то же время он отметил, что это касается только инвалидов и единовременной помощи. Все остальные социальные выплаты, которые имеют военнослужащие, резервисты не получают.

«Таких случаев очень много, когда резервисту, который получил тяжелое ранение и инвалидность в зоне АТО, официально отказывают в назначении пенсии, потому что у него, например, нет трудового стажа, это касается молодых ребят - резервистов батальона «Донбасс» или других», - отметил боец батальона «Донбасс» Евгений Цыганов.

Также он отметил, что согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» ветераны-резервисты, участники АТО имеют статус участника боевых действий, но не имеют права на социальные льготы, как военнослужащие.

Кроме того, по словам Цыганова, существует большая разница между социальными выплатами по утрате кормильца родственникам военнослужащих и родственникам резервистов.