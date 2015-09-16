Коррупция при покупке жилья для военных тормозит решение квартирного вопроса – эксперты

Киев. 16 сентября. УНИАН. Коррупция при покупке жилья для военных и злоупотребления со стороны чиновников Министерства обороны Украины во время проведения тендеров тормозит решение квартирного вопроса в Украине.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в УНИАН высказал глава общественной организации «Доступное жилье – Киев», генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Будкапиталз» Евгений Пинчук.

По его словам, чиновники Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины используют схемы по протаскиванию "победителей" тендеров, которые продают жилье в ужасном состоянии по объективно завышенным ценам, чем существенно сокращают количество приобретенного жилья.

В качестве примера Пинчук приводит ситуацию с июльским тендером на закупку жилья для военнослужащих, когда Минобороны закупило квартиры в «реконструированном общежитии» в Роздоле Львовской области по цене 10 450 грн/кв. м, тогда как в 14 километрах под Киевом можно купить готовые квартиры даже за 6,5 тыс. грн/кв. м.

«Департамент капитального строительства закупил жилье для военных в 63-летнем доме, в полсотни км от города, где расстояние до ближайшего гарнизона составляет около 54 км», - отметил Пинчук, демонстрируя видеокадры приобретенного жилья.

По его словам, на основании этих видеоматериалов Военная служба правопорядка провела расследование и вынесла вердикт о наличии признаков коррупции в действиях руководства Департамента капитального строительства Минобороны.

Присутствующий на пресс-конференции информкоординатор офицерской общественной инициативы «Чистые погоны» Игорь Рудич рассказал, что в зал, где проводился тендер по закупке жилья для военных на общую сумму почти 1 млрд грн, не был допущен ни один журналист.

«Директор департамента госпожа Шраменко приложила все усилия, чтобы не пустить на тендер единственного журналиста», - отметил Рудич.

По мнению активиста, именно поэтому руководство Минобороны должно теперь убедить общество, что тендерные средства на закупку жилья для военных сейчас распределяются абсолютно прозрачно, и дальнейшая судьба бюджетных средств - законная и честная.

Рудич обратился к Генеральному прокурору Украины, президенту Украины и министру обороны Украины с просьбой провести расследование действий должностных лиц Минобороны, ответственных за проведение тендерных закупок жилья.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году для украинских военных планируется приобрести на первичном и вторичном рынках более 4300 квартир, всего на жилье предусмотрено более 1 млрд грн.