ОС "Воля Громады" выступает за объединение общественных организаций для выработки стратегии развития Украины

Киев. 17 сентября. УНИАН. Взрыв общественной активности после Революции достоинства свидетельствует о готовности украинцев к глобальным изменениям в жизни страны.

Об этом сказал председатель ревизионной комиссии ОС «Воля Громады», творческий директор патриотического интернет-радио «Вольница» Сергей Сучок на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Проект «Воля Громады» как альтернатива развития громад Украины».

Он отметил, что в Украине существует миф о необходимости сильного лидера, без которого страна не может нормально развиваться.

«Этот миф абсолютно ничего не стоит, ведь откуда появится такой лидер, если у нас сам народ будет ждать, что кто-то возьмет на себя ответственность за то, куда будет идти страна, при этом не беря на себя личную ответственность»,- сказал Сучок.

По его словам, на этом пути необходимо объединение и координация общественной активности.

"Во время Революции достоинства мы наблюдали самоорганизацию граждан, когда люди находили, в чем они могут реализовать себя на Майдане. Фактически, Майдан стал маленькой общественной семьей. Когда каждый человек ощущает себя нужным - это поможет Украине развиваться»,- отметил Сучок.

Он также отметил, что после Революции достоинства произошел всплеск общественной активности: люди хотят перемен, и очень многие активисты ощущают пустоту, поскольку нет ощущения глобализации своей идеи.

«Пока нет общей осознанности, каким путем надо идти. Отсутствие ощущения глобального влияния собственных действий на развитие страны приводит к тому, что даже самые активные общественные деятели ощущают пустоту и одиночество после реализации своих проектов», - сказал он.

Сучок убежден, что необходимо скоординировать активных людей и общественные организации, которые «не являются карманными».

«Когда эти активные граждане объединятся и выработают общую стратегию, тогда будет нормальное развитие страны»,- убежден Сучок.

В свою очередь, президент ОС «Воля Громады» Дмитрий Рутковский отметил, что, когда для человека ответственность - это естественное состояние, тогда вопрос лидера не возникает, ведь им может быть каждый в своем направлении.

«Таким образом, образуется сильный народ, который состоит из сильных личностей, что становится движущей силой перемен. Если люди будут иметь достаточно веры в себя, будут самодостаточными, и не будут нуждаться в ком-то, кто за них будет решать как жить, то и общество будет иметь совсем иной характер», - сказал Рутковский.

Вице-президент ОО «Вольница» Андрей Буткевич отметил, что первым шагом Союза стало объединение более 40 общественных организаций и инициатив Украины, что состоялось в формате этно-патриотического фестиваля «Воля Громады», который проходил 22-23 августа в Киеве.

По его словам, на фестивале общественные организации подписали меморандум о сотрудничестве, что подтвердило стремление неравнодушных украинцев и в дальнейшем двигаться по пути перемен вместе.