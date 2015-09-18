Голосование за изменения в Конституцию в большей степени зависит от результатов местных выборов – политолог

Киев. 18 сентября. УНИАН. Вопрос голосования за изменения в Конституцию в большей степени зависит от результатов местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала.

«Вопрос, будут или не будут голосовать за изменения в Конституцию, по моему мнению, во многом зависит от результатов 25 октября», - сказал он.

По его словам, по результатам выборов крупные политические силы могут потерять количественно своих депутатов, на которых они могли бы опереться.

«25 октября, скорее всего, будет очень важным для страны. По нашему мнению и моему лично, сегодня говорить о результатах выборов невозможно, даже социологию делать в октябре и тогда уже примерно понимать, но сейчас уже такая тенденция, что, скорее всего крупные политические силы... потеряют количественно своих депутатов, на которых они могли бы опереться, то есть может быть такое, что вместо четырех точек опоры их может быть три, а может даже и две», - сказал он.

Бала объяснил, что это связано с тем, что есть тенденция, местные представители создают политические проекты, и эти политические проекты пользуются поддержкой граждан именно на местных выборах.

Как сообщал УНИАН, 31 августа парламент на своем внеочередном заседании одобрил в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.