Киев. 21 сентября. УНИАН. Сборная Донецкой области примет участие в первом чемпионате мира по хортингу, который будет проходить в Польше.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали президент донецкого областного отделения Украинской федерации хортинга Андрей Карпук и председатель «Украинского общественного совета» Юлия Капран.

Карпук сообщил, что в состав сборной Украины по хортингу вошли 16 спортсменов в возрастной категории 14-21 год.

С 24 по 27 сентября они примут участие в первом чемпионате мира по хортингу, который пройдет в городе Кендзежин-Козле в Польше.

"Несмотря на то, что на востоке нашей страны идут жестокие бои, ребята нашли силы подготовиться, а также принять участие в чемпионате Украины, где завоевали первые места", - отметил он.

Также он добавил, что обеспечила поездку на чемпионат украинских спортсменов общественная организация "Украинский общественный совет". "От нее мы получили обеспечение ребят: пошита форма, оплачен переезд спортсменов, проживание, питание", - сообщил Карпук.

*** Хортинг - универсальный комплексный вид боевого искусства, зародившийся в Украине. Базируется на принципах спортивной подготовки как специально организованный учебно-тренировочный процесс всестороннего развития, обучения и морально-этического воспитания спортсменов. В хортинге используются почти все технические приемы и техники как контактных, так и полноконтактных видов спорта.

Название - хортинг происходит от названия острова Хортица, где находилась Запорожская Сечь.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60033