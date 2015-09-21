В Киеве состоится большой юбилейный концерт MANSOUND: 20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ!

13 октября в 19.00 в Киеве в НДИ «УКРАИНА» (ул.Большая Васильковская, 103) состоится большой юбилейный концерт MANSOUND: 20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ!

ManSound – всемирно известные живые классики!

ManSound – это шесть голосов, знакомых сотням тысяч поклонников во всем мире: теноры Владимир Сухин, Вилен Кильченко, Юрий Роменский, Сергей Харченко, баритон Вячеслав Рубель и бас Рубен Толмачев. Золотой фонд их огромного репертуара – аранжировки лучшей музыки в разных стилях и жанрах, от Баха до Стиви Уандера, от украинских народных песен и знаменитых «спиричуэлс» – до джазовых стандартов. Все жанры покоряются этим «универсальным солдатам» вокала!

ManSound отметит 20-тилетие грандиозным туром. 20 концертов, 2 месяца, главная сцена страны, лучшие площадки областных центров Украины, приглашенные «звёздные» гости: 12 октября с концерта в Харькове стартует грандиозный Юбилейный тур великолепной вокальной шестерки ManSound, посвященный 20-ти летнему юбилею уникальной группы!

ManSound - украинский вокальный бренд, который знаменит своим фирменным а-капельным звучанием на весь мир. «Вокальный оркестр» начал свой триумфальный путь в 1994 году благодаря талантливому аранжировщику и композитору Владимиру Михновецкому. Его мечта – вывести украинский вокальный коллектив на мировую сцену – свершилась.

К грандиозному шоу присоединятся «звёздные» коллеги, которые исполнят свои хиты вместе c группой ManSound в стиле а-капелла. Юбилейный концерт порадует всех любителей классики, джаза, народных песен и популярной музыки, ведь шесть вокалистов заменяют на сцене целый оркестр! ManSound – высококлассное «вокальное 3D»! А Гимн Украины в знаменитой интерпретации ManSound публика всегда слушает стоя – это отдельное музыкальное достижение.

Вокальный коллектив выступил более чем на 70 фестивалях мира, каждый из десяти альбомов ManSound был номинирован на всемирный «а-капельный Оскар» – Contemporary A Cappella Recording Awards (CARAS).

На счету коллектива - неоднократное участие в Lionel Hampton Jazz Festival (США), Гран-при на международном конкурсе а-капельных групп «Vokal.Total» – 2002 (Грац, Австрия), участие в лучших европейских фестивалях вокальной и джазовой музыки, в том числе «Vokal Total» (Мюнхен, Германия) и «Voice Mania» (Вена, Австрия). В 2001 году ManSound были номинированы как «Лучшая вокальная группа» в рамках All American Entertainment Awards (Бренсон, США). В 2005 году ManSound был признан «ShowBiz Award» Лучшей джазовой группой Украины. Сольные программы ManSound с успехом проходят в Голландии, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Словении, Эстонии, Литве, Белоруссии, Казахстане, России и США.

Но все эти награды, лишь «бонус» к тому неимоверному эстетическому удовольствию, которое доставляют на каждом концерте своим слушателям ManSound. Слова не в силах передать тот поток энергии, уровень мастерства и яркость, неповторимость подачи любого произведения их огромного репертуара. Они поют глубоко, чисто, искренне, качественно, объемно

Не пропустите! Их слушает весь мир!

Купить билет: https://arm.frontmanager.com.ua/PublicAPI/Tickets.aspx?__pid=nKfhxi38P2UMurxF28POeg&__uid=CevmrrJJRH2opEQNRzhAeA&event=405032982

Событие в ФБ:https://www.facebook.com/events/440827202768316/454759721375064/

Ссылки на видео:

Промо: https://www.youtube.com/watch?v=rdf4AdwGCi4

с Тиной Кароль: https://www.youtube.com/watch?v=Rt8FTowvPk4

Украинские песни: https://www.youtube.com/watch?v=O10QZrBe5zM

Комментарии, эксклюзивные интервью, организация эфиров: тел. 067 7700757, 050 800 59 03 (Оксана Шевченко, медиа-координатор тура) Uart.vision@gmail.com

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В рамках всеукраинского Юбилейного тура объявлен конкурс молодых исполнителей «Спой с ManSound в своем городе!».

Для участия молодым талантам нужно всего лишь выслать фонограмму и любой песни и свое фото на адрес mansound.konkurs@gmail.com, после чего будет выбран один исполнитель, который получит возможность спеть на одной сцене со знаменитыми вокалистами!

Обязательно укажите, из какого вы города! Расписание концертов тура на сайте организатора тура, компании КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ. Последний срок приёма заявок из Харькова, Киева, Винницы и Полтавы – 6 октября, из других городов – 7 ноября. Не упустите уникальный шанс!