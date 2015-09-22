Новый закон о госзакупках позволит повысить их прозрачность и устранить коррупционную составляющую - эксперты

Киев. 22 сентября. УНИАН. Новый закон о государственный закупках, принятый Верховной Радой 15 сентября, позволит значительно повысить их прозрачность и устранить нарушения, приводившие к растрате госсредств, заявил член общественной организации «Свідомі», юрист Игорь Кузьминский на пресс-конференции в УНИАН.

«Закон даст прозрачность. Он даст возможность всем, кто хочет принимать участие в тендере, видеть на соответствующих сайтах объявления, перечень документов, которые необходимо предоставить. Любой желающий сможет принимать участие в торгах. Много ограничений по документации, благодаря которым заказчики ограничивали участников или искусственно их отбрасывали, будет более прозрачной, более доступной», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции аналитик общественной организации «Свідомі» Яна Мирошник отметила, что законопроект позволяет обеспечить больший контроль за проведением госзакупок.

«Заказчик уже не будет иметь такое количество прав, чтобы на свое усмотрение и так, как ему выгодно, выбирать победителя. Это будет контролироваться», - подчеркнула она.

По словам экспертов, за последние 5 месяцев общественная организация выявила нарушения сорока процедур проведения госзакупок общим объемом 200 млн грн.

При этом наиболее частыми нарушениями стали нарушения добросовестной конкуренции, закупки по завышенным ценам, закрытость процесса торгов, дискриминация участников, необъективная оценка конкурсных предложений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 15 сентября приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов о проведении государственных закупок, улучшающих механизм проведения госзакупок, объем которых составляет порядка 300 млрд грн в год.

Принятие законопроекта позволяет Украине продолжить процесс присоединения к соглашению ВТО о государственных закупках.

Министерство экономического развития и торговли рассчитывает в течение 2 месяцев завершить процедуру присоединения Украины к соглашению Всемирной торговой организации о государственных закупках, открывающему экспортерам доступ к рынку объемом 1,7 трлн дол.