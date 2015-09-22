Эксперты прогнозируют интригу на выборах мэра Киева

Киев. 22 сентября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прогнозирует интригу на выборах Киевского городского головы.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя информацию о возможности участия в выборах мэра Киева кандидата от партии "Наш край" Владимира Макеенко, который в 2014 году во время Майдана был председателем Киевской городской государственной администрации и заявил о выходе из Партии регионов.

Эксперт отметил, что будет интересно, потому что «у такого фаворита, как Кличко, теперь есть и Александр Омельченко, и Юрий Ехануров (возможно, будет баллотироваться от партии «Возрождение» - УНИАН), и Владимир Макеенко». «И если во второй тур кто-то из них выйдет и они создадут широкую антикличковскую коалицию, то я не уверен, что наш всемирно известный спортсмен станет мэром Киева», - сказал Карасев.

«Интрига закручивается, лихая интрига на киевских выборах мэра», - добавил он.

По словам эксперта, не менее интересная ситуация будет и на выборах в киевский городской совет. «Так что будет очень интересно по Киеву», - сказал он.

В то же время генеральный директор ВОО «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель отметил, что «до выборов остается немногим больше месяца и ожидать больших чудес и в Киеве, и в Днепропетровске, в других городах сегодня не стоит. Потому что мы имеем очень короткий период избирательной кампании и это будет период, когда будут рекламировать все, то есть кандидат не сможет выделяться среди других, поэтому перспективы новых лиц, перспективы быстрого старта и высокого результата я сегодня не ожидаю ни в одном городе».

Кошель отметил, что проблема в том, что «партии власти не создали конкуренции действующим мэрам в городах-миллиониках». «Это вопрос Киева, Днепропетровска, Одессы, Харькова, Львова», - добавил он. При этом Кошель отметил, что фактически партии не проводили активной деятельности в последние полгода.